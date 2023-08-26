CTP Genel Sekreteri Akansoy: “Dini inançlar üzerinden politik manevra yapılmasını reddediyoruz”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy dini inançlar üzerinden politik manevra yapılmasını reddettiklerini açıkladı.
Akansoy, ”Bizler, Kıbrıs adasında yaşayan her inanca mensup kişinin özgürce inancını yaşaması ve kardeşlik hukukunu geliştirerek barış içerisinde bir arada var olması için dini inançlar ve mekanlar üzerinden politik manevra yapılmasını bir kez daha reddediyoruz.” dedi.
Güney Kıbrıs’ta bulunan güvenlik birimlerinin Cedit Camisi’ne yapılan saldırıyı aydınlatmasının ve gerekli cezai soruşturmayı yürütmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Akansoy, her türlü provokasyon veya provokasyon algısı yaratacak adımların önlenmesi için gerekli soruşturmaların süratle yapılması ve kamuoyuna açıklanması gerektiğinin altını çizdi.