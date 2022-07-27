CTP Girne İlçe Başkanlığına Ongun Talat seçildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi, 34. Olağan Kongresi dün akşam gerçekleştirerek, başkanlık görevine Girne milletvekili Ongun Talat getirildi.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP, “Biz Halkız, İrade Biziz” sloganıyla yürüttüğü kurultay sürecini, dün akşam Girne İlçesi Kongresi’yle devam ettirdi.

Divanın oluşturulmasıyla başlayan kongre, konuşmalar, faaliyet ve mali raporların okunması ile devam etti, ardından organların tanıtımına geçildi ve kongre sona erdi.

Kongrede Genel Başkan Tufan Erhürman, Girne İlçesi eski Başkanı Mehmet Kale Kişi ve görevi devralan Ongun Talat konuşma yaptı.

Dome Hotel’de gerçekleştirilen kongreye 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda CTP’li katıldı.

Kongrede tüm konuşmacılar, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden CTP eski milletvekili Bayram Karaman’ı andı.

-Erhürman

Girne İlçesi’nin 34. Olağan Kongresi’ne katılarak konuşma yapan Genel Başkan Tufan Erhürman, "CTP’nin Kıbrıs Türk halkını kurda kuşa yem etmeyeceğini" söyledi.

CTP’nin bu ülkenin temel direği olduğunu ifade eden Erhürman, bunu tüm toplumun bildiğini söyledi.

Erhürman, toplumun gözünü ve kulağını CTP’ye çevirdiğini, çünkü hangi tehlikeyle karşı karşıya kalırsa kalsın, 52 yıldır CTP’nin bu toplum için dimdik ayakta durduğunu bildiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının sığınacak tek limanının kendi iradesi olduğunu söyleyen Erhürman, “CTP’liler umudunu yitirmez. CTP’liler umudu her zaman sıcak tutup, bu halkın ve bu adanın umudu olmaya devam edecektir” dedi.

Geçtiğimiz dönemde görev alan herkese teşekkür eden Erhürman, yeni dönemde de görev alacak olanlara başarılar diledi ve “Birlik, Mücadele, Dayanışma” sloganıyla sözlerini tamamladı.

-Talat

Görevi devralan yeni Başkan Ongun Talat, 6 yıl önce Girne İlçesi’ndeki gençler olarak bu işin dümenine geçmek için büyük bir cesaret örneği gösterdiklerini ve üstlendikleri sorumluluğun hala sürdüğünü ifade etti.

Talat, Kendisinden önceki Başkan Mehmet Kale Kişi’nin çalışmalarına değinerek, 6 yıl önce Girne’de kurdukları kadronun bugün parti kamuoyunda parmakla gösterilen bir kadro olmasının gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Talat, önlerinde çok önemli bir yerel seçim süreci olduğunu, bu seçimlerde de Girne İlçesi’ndeki tüm belediyeleri CTP’nin yerel hizmetleriyle tanıştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Partinin yerel seçimlerde göstereceği başarının önemine işaret eden Talat, bu başarının CTP’yi genel seçimlerde tek başına iktidara taşıyacağını vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Talat, başkanlığa seçildi.

-Kişi

Girne İlçesi’nin kongresinde konuşma yapan eski Başkan Mehmet Kale Kişi de, İlçe Başkanlığı görevini 6 yıldır büyük bir onur ve gururla yürüttüğünü söyledi.

Kişisel duygu ve düşüncelerini geri planda tutarak “Aslolan Partidir” prensibiyle çalışmaktan hiç vazgeçmediğini vurgulayan Kişi, “Görevim süresince doğrularım olduğu kadar elbette yanlışlarım da olmuştur. Hiçbir küskünlüğüm olmadan büyük bir huzurla bugün bu görevi devrediyorum. Bayrağı 20 yılı aşkın bir süre omuz omuza mücadele verdiğim kardeşim Ongun Talat’a devretmek benim için ayrıca büyük bir onurdur” dedi.

Mevkilerin en büyüğünün CTP üyesi olmak olduğunu ifade eden Kişi, “yeni seçilecek olan yönetim kurulumuzun vereceği tüm görevleri hayatımın mümkün kıldığı oranla sürdüreceğimi bir kez daha belirtmek isterim” dedi.

CTP Girne İlçesi’nin yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Ongun Talat, Ersan Kazın, Derviş Aygın, Pembe Ardıç, Akın Ataker, Mustafa İlgen, Fatoş Şençağ, Haşim Yücel, Deniz Kim, Zeka Fındık ve Ahmet Gürol Ersun."

Disiplin kurulu şöyle:

"Ümit Aktül, Hatice Aydın ve Turgay Mimi."