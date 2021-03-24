CTP: “Görüşmeler BM zeminine bağlı kalarak sürdürülmeli”

CTP: “Görüşmeler BM zeminine bağlı kalarak sürdürülmeli”
banner32

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la dünkü görüşmelerinde Kıbrıs görüşmelerinin BM zeminine bağlı kalınarak sürdürülmesi gerektiği görüşünü iletti.

CTP basın bürosundan, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve heyetinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile dün yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

banner69
Açıklamaya göre görüşmede CTP’nin, Nisan ayının sonunda Cenevre’de gerçekleştirilecek, gayriresmî 5+BM toplantısı hakkında görüşleri Cumhurbaşkanı Tatar’a aktarıldı.

Görüşmede Erhürman’a CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ile Dış İlişkiler Sekreteri ve Girne milletvekili Fikri Toros eşlik etti. Toplantıda, Kıbrıs Türk liderliğinin Cenevre’de sergileyeceği tutum hakkında da CTP heyetine bilgi verildi.

Erhürman, gayriresmî 5 + BM toplantısının müzakerelerin yeniden başlaması için bir fırsat olabileceğini, CTP’nin Birleşmiş Milletler zeminini oluşturan iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm yönündeki görüşünü Tatar’a aktardı. Toplantıda ayrıca daha fazla gecikmeden sonuç odaklı ve aciliyet duygusu içerisinde kapsamlı çözüm müzakerelerinin başlaması ve kalıcı barışa ulaşılması için gerekli adımların atılması talebi de Tatar’a iletildi.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Atama bekleyen öğretmenler ile ilgili talep iletildi
Atama bekleyen öğretmenler ile ilgili talep iletildi
  1. Kıbrıs
﻿