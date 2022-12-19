CTP, Güzelyurt’ta dayanışma yürüyüşü düzenledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, “Güzelyurt’ta Değişim Bizimle Gelecek” sloganıyla dayanışma yürüyüşü düzenledi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile bazı milletvekillerinin de katıldığı yürüyüşte, CTP Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican ile belediye meclis üyesi adayları “Hizmete hazırız” dedi. Güzelyurt Terminal bölgesinden başlayıp, çarşı içinde son bulan yürüyüşte Osman Bican’a halktan büyük destek geldi, “Değişime biz de varız” mesajları verildi.

- Osman Bican’a büyük destek

Güzelyurt ve bölge köylerinden çok sayıda Osman Bican destekçisinin katılım gösterdiği yürüyüş tam bir festival havasında geçti. Müziklerin çaldığı, şarkıların söylendiği ve folklor gösterilerinin olduğu dayanışma etkinliğinde büyük coşku yaşandı. Birlik, bütünlük ve dayanışma mesajı verilen yürüyüşte, Erhürman ile Bican, halkla kucaklaştı, sohbet etti. Yürüyüş sırasında birçok bölge insanı Bican’a destek mesajlarını iletti, trafikte seyreden sürücüler ise afiş ve bayrak talep ederek arabalarına astı.

- Projeler büyük takdir topladı

Yürüyüş esnasında esnaf ve yurttaşlarla sohbet eden Osman Bican’ın “Konut Edindirme Projesi” ve “Tarım Organizasyonu Projesi” büyük takdir topladı. Bu projeler hakkında yurttaşlara yönelik bilgilendirme yapan Bican, “Gelişimin olmadığı bir kentte ise yaşam kurmak güçleşiyor. İşte bu sebepten göç veren kentimiz için biz, “geri göçü” başlatacağız. Sivil toplum örgütleri, bankalar ve tüm paydaşlarla geliştirilecek işbirliği sayesinde artık gençlerimizin Güzelyurt’tan göç etmesini engelleyeceğiz, göç edenlerin de geri gelmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Üretime ve üreticiye sahip çıkmak adına “Tarım Organizasyonu Projesi” geliştirdiklerinin altını çizen Bican, Güzelyurt’un son derece verimli topraklara sahip olduğunu, bu proje sayesinde de ürünlerin değer bulacağını söyledi.