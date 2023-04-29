CTP, Güzelyurt’ta üye ve parti yönetici kadroları için eğitim çalışması düzenlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, dün akşam ilçe binasında üyeler ve parti yöneticileri için eğitim çalışması düzenledi.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP’nin Güzelyurt bölgesi eski milletvekili ve parti eğitim bürosu üyesi Prof. Dr. Mehmet Çağlar’ın verdiği eğitimde temel kavramlar, parti içi işleyiş ve ileriye dönük ortaya konulması muhtemel politikalar, üye ve yöneticilerle aktarılıp interaktif bir çalışma gerçekleştirildi.

Güzelyurt’taki partililerin ilgi gösterdiği etkinlikte İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir de konuşma yaptı.

-Gulamkadir

Konuşmasında eğitim çalışmalarının önemine vurgu yapan Gulamkadir, bu çalışmayı üyelerin kendilerini geliştirmesi açısından düzenlediklerini ifade etti.

Gulamkadir eğitim çalışmalarının sürekli bir şekilde düzenlemeye devam edeceklerini de belirtti.