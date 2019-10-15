CTP: “Halkın cepheleşmesini, ayrışmasını ve bölünmesini asla kabul etmeyeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) halkın cepheleşmesini, ayrışmasını ve bölünmesini asla kabul etmeyeceğini bildirerek, “Bu yönde çaba ortaya koyanlar her zaman karşında bizi bulacak. İsteğimiz ve hedefimiz barıştır. Barış için, sorumluluk bilinci ve sağduyuyla çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı makamının KKTC halkının iradesini temsil edip etmediğinin tartışmaya açılmasına da değinilerek, “Bu Kıbrıs Türk demokrasisi, Kıbrıs Türk halkının makamlarının uluslararası toplum nezdindeki itibarı ve müzakere masasında sürekli sorgulama konusu yapılmaya çalışılan irademiz açısından son derece sakıncalı” denildi.

“ÖZELLİKLE HASSAS DÖNEMLERDE AZAMİ SORUMLULUK BİLİNCİYLE DAVRANMAK HEPİMİZİN GÖREVİ”

Hassas günlerden geçildiğine işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Halkımız, ‘yurtta barış dünyada barış’ şiarına bağlıdır. Barış bizim için hem dünyanın hiçbir yerinde terör ve savaş olmaması, hem Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir kapsamlı çözüme ulaşılarak ülkemizde ve bölgemizde savaş ve çatışma olasılığının ortadan kaldırılması, hem de ülke içerisinde halkımızın asla cepheleşmemesi, huzur ve kardeşlik içerisinde bir arada yaşaması anlamına gelir. Bunun için, özellikle hassas dönemlerde azami sorumluluk bilinciyle davranmak, cepheleşmeyi ve ayrışmayı yaratma ihtimalini mümkün olduğunca uzak tutmak hepimizin görevidir.”

“HANGİ GÖRÜŞÜ BEYAN EDERSE ETSİN KİMSEYİ İHANETLE SUÇLAMAMAK, ÖTEKİLEŞTİRMEMEK VE DIŞLAMAMAK GEREK”

Kıbrıs Türk halkının düşüncesini açıklama özgürlüğünü içine sindirmiş, hoşgörüye sahip bir halk olduğunun belirtildiği açıklama şu şekilde devam etti:

“Biz yanlış bulduğumuz görüşleri değiştirmenin tek yolunun onları doğru olduğunu düşündüğümüz görüşlerle yarıştırmak olduğunu biliriz. O nedenledir ki hangi görüşü beyan ederse etsin kimseyi ihanetle suçlamamak, ötekileştirmemek, dışlamamak gerektiğine inanırız. Elbette bu durum her birimizin görüşlerimizi beyan ederken diğerlerinin hassasiyetlerine azami dikkat göstermemiz gerektiği gerçeğini değiştirmez ve bu, kamusal görev üstlenmiş olanlar açısından daha büyük bir sorumluluğu doğurur. Ama sonuç itibarıyla hoşgörü esastır ve yanlış bulduğumuz görüşleri doğru bulduklarımızla yarıştırarak değiştirme ilkesine sadakatimizi sürdürürüz”

“CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMININ KKTC HALKININ İRADESİNİ TEMSİL EDİP ETMEDİĞİNİN TARTIŞMAYA AÇILMASI SAKINCALI”

Açıklamanın devamında “Cumhurbaşkanlığı makamının KKTC halkının iradesini temsil edip etmediğinin tartışmaya açılması, Kıbrıs Türk demokrasisi, Kıbrıs Türk halkının başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgili makamlarının uluslararası toplum nezdindeki itibarı ve müzakere masasında sürekli sorgulama konusu yapılmaya çalışılan irademiz açısından son derece sakıncalıdır” denildi.

“TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNE AÇIKÇA KARŞIYIZ”

Açıklamada, “Geçmişte yaşamak zorunda kaldığımız acı tecrübelerin de sonucu olarak şiddetten, çatışmadan uzak bir dünyadır arzuladığımız” ifadeleri kullanılarak, şunlar dile getirildi:

“Bu yüzdendir ki terörün her türlüsüne açıkça karşıyız. Terörün on yıllardır Türkiye Cumhuriyeti’ne ve halkına yaşattıklarını büyük bir üzüntüyle izlemekteyiz. Terör kurbanlarının acıları acımızdır. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülmekte olan harekatta, en az kayıpla, bölgenin terörden arındırılması ve güvenliği sağlama hedefine bir an önce, başarıyla ulaşılmasını ve bölgenin en kısa zamanda istikrar, huzur ve barışa kavuşmasını dilemekteyiz.”

“İSTEĞİMİZ VE HEDEFİMİZ BARIŞTIR”

Ülkede gerilimin bir an önce ortadan kalkması, itidalin ve huzurun hakim olması ve toplumsal barışın sağlanmasının CTP’nin en büyük dileği ve bu konuda elden gelen her şeyi yapmanın bir görev olduğu kaydedildi.

Açıklamada,”Halkımızın cepheleşmesini, ayrışmasını, bölünmesini asla kabul etmiyor ve bu yönde çaba ortaya koyanların her zaman karşılarında bizleri bulacağının bilinmesini istiyoruz. İsteğimiz ve hedefimiz barıştır ve barış için, sorumluluk bilinci ve sağduyuyla aralıksız biçimde çalışmaya devam edeceğiz” denildi.