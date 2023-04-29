CTP heyeti DAÜ'yü ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Genel Sekreter Asım Akansoy’a bazı milletvekilleri de eşlik etti. DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nu (VYK), DAÜ Rektörü Aykut Hocanın’ı, DAÜ Personel Sendikası’nı (PERSEN), DAÜ Birlik ve Dayanışma Sendikası’nı (BİR-SEN) ve DAÜ Akademik Personel Sendikası’nı (DAÜ-SEN) ziyaret eden CTP heyeti, DAÜ’nün içinde bulunduğu durumla ilgili bilgi aldı, görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretlerde, DAÜ’nün geleceği de ele alındı.