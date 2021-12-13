CTP heyeti, İnsan Hakları Evi’nde faaliyet gösteren dernekleri ziyaret etti

CTP heyeti, İnsan Hakları Evi’nde faaliyet gösteren dernekleri ziyaret etti
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Mülteci Hakları Derneği ve Kuir Kıbrıs Derneği’ni ziyaret etti.

İnsan Hakları Evi’nde gerçekleşen ziyarette Erhürman’a milletvekili adayları da eşlik ederken, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılar ele alındı ve bireysel özgürlüklerin önemine dikkat çekildi.

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Erhürman, ziyarette Kıbrıs Türk halkının çok zor günlerden geçtiğini vurgulayarak CTP olarak halka sahip çıkmalarının görevleri olduğunu kaydetti.

Erhürman, ayrıca ziyarette CTP’nin politikalarını da aktardı.

Mülteci Hakları Derneği ve Kuir Kıbrıs Derneği yetkilileri de kendi yaşadıkları sorunları CTP heyetine anlattı.

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