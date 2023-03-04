CTP heyeti, Mağusa’daki okulları ziyaret etti

CTP heyeti, Mağusa’daki okulları ziyaret etti
banner94
banner90

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Mağusa bölgesindeki okulları ziyaret etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy ve bazı milletvekilleri, Mağusa’daki okulları ziyaret ederek, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybeden öğrenci ve öğretmenler için taziye dileklerini iletti.

banner91
Mağusa bölgesindeki okulların sıkıntılarını yerinde inceleyen CTP heyeti, okul aile birlikleri yetkilileriyle de görüştü.

Öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunan CTP heyeti, bundan sonra izlenilmesi gereken yol haritasını ele aldı.

CTP heyeti, Mağusa Belediyesi’nde, Mağusa bölgesi okullarının okul aile birlikleri yetkilileriyle görüştü. Görüşmede Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da hazır bulundu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gazimağusa Türk Maarif Koleji ziyareti sırasında, Melekler Takımı için oluşturulan anı defterini imzaladı.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Akşener'in çağrısına ABB Başkanı Yavaş...
Akşener'in çağrısına ABB Başkanı Yavaş...
  1. Türkiye
﻿