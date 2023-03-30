CTP heyeti, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ni ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti.
CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, görüşmede, Tunç Adanır başkanlığındaki KTMMOB Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Görüşmede ayrıca ülkede depremle ilgili yapılması gerekenler, yapı stoku güvenliği ve denetimi konuları ele alındı.
Bazı CTP milletvekillerinin de katıldığı görüşmede ayrıca, imar ve KTMMOB yasaları ile ilgili konularda fikir alışverişinde bulunuldu.