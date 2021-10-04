CTP heyetinden Sarıçizmeli’ye destek ziyareti

Mehmetçik Bölgesi İmar Planı ile ilgili sürecin uzatılmasını protesto eden Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’ye Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Heyeti destek ziyaretinde bulundu. Yaklaşık bir hafta önce Turizm Bakanlığı önünde çadır kurarak eylem başlatan Cemil Sarıçizmeli, hükümetin bölgeye olan duyarsızlığına tepki gösteriyor. Ziyarette Genel Başkanı Tufan Erhürman’a milletvekilleri de eşlik etti.

ERHÜRMAN: SARIÇİZMELİ’NİN HAKLI EYLEMİNE DESTEK VERİYORUZ

Destek ziyareti sırasında söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin haklı eylemine destek verdiklerini belirtti. Azınlık Hükümeti’nin artık miadını doldurduğunu vurgulayan Erhürman, söz konusu bölgeye olan duyarsızlığın kabul edilemeyeceğini söyledi. İmar Planı ile ilgili sürecin daha fazla uzatılmaması gerektiğini ifade eden Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin her alanda halka zarar vermeye devam ettiğini ekledi.

SARIÇİZMELİ: ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ GEREĞİNİ YAPMALI

Sarıçizmeli, İmar Yasası uyarınca, imar planının hazırlanmasının zorunluluk olduğuna dikkat çekerken Mehmetçik İmar Planı Tasarısı’nın, Birleşik Kurul’da usulüne uygun olarak görüşülmesi için Şehir Planlama Dairesi’nin gereğini yapmasını talep etti.