Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) hükümet kurma çalışmalarını sürdürüyor.

CTP’den alınan bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün diğer siyasi parti temsilcileri ile görüşmelerine devam edecek. Ancak sabah saatleri itibarıyla basına açıklanmış bir görüşme programı bulunmuyor.

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, 15 günlük sürenin ardından hükümeti kurma görevini 21 Kasım'da iade etmiş, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar aynı gün, görevi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'a vermişti.

Erhürman parlamentoda temsil edilen tüm siyasi parti başkanlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından, çarşamba günü yaptığı açıklamada ilk turun sonucunda bir erken seçim hükümeti ve belli ilkeler çerçevesinde hep birlikte çalışma anlayışının ortaya çıktığını söylemişti.

CTP Genel Başkanı Erhürman, siyasi partilerle görüşmelerinde gündeme getirdiği 7 maddelik ilkeleri de açıklamıştı.

Öte yandan CTP Parti Meclisi dün akşam toplanarak ilk tur görüşmelerin genel değerlendirmesinin yaptı.

PM toplantısının ardından Erhürman, yapılan genel değerlendirmeden sonra Parti Meclisi’nden birkaç gün daha temasları sürdürmek, bir noktaya varıp varamayacaklarını görmek için yetki aldığını, hızlı bir şekilde bu temasları yapacaklarını ve sonuç alınamayacağı noktasına gelmeleri halinde görevi gecikmeden iade edeceklerini açıklamıştı.