CTP İskele Gençlik Örgütü yeni başkanı ve yönetimini seçti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Gençlik Örgütü 16’ıncı Kongresi gerçekleştirildi. Kongre’de başkanlığa Barış Satılmış getirildi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Kongre’de Yönetim Kuruluna Çağla Kömürcügil, İlkay Garib, Ekrem Civisilli, İlsu Çetinkayalı, Sevil İlgililer ve Sadi Sadisönmez seçildi

Kongrede yaptığı konuşmada CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, hükümeti halk düşmanı politikalar takip etmekle suçladı.

İçinde bulunulan süreçte gençlere büyük görevler düştüğünü belirten Sorakın, alım gücünün her gün düştüğünü ancak idarenin bu durumu gaile etmediğini kaydetti.

CTP’nin tek başına iktidarının çok yakın olduğuna inandığını belirten Sorakın, uygulanan yanlış politikalar sonucunda gençlerin gelecek belirsizliği yaşadığını, toplumsal sorunların çözülmesiyle gençlerin sorunlarının çözüme kavuşacağını belirtti.

Sorakın, İskele bölgesinin hem turizm hem tarım açısından çok önemli bir bölge olduğunu fakat gereken önemin gösterilmediğini de kaydetti.

Kıbrıs konusuna da değinen Sorakın, Kıbrıs Türk halkının ancak Federal Kıbrıs ile dünyayla buluşabileceğini söyledi.

-Mülazim

CTP İskele İlçesi Başkanı Hüseyin Mülazim, alım gücünün her gün düştüğünü, Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşmasına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Mülazim, İskele bölgesinde gençlik örgütlenmesine önem verdiklerini, örgütlenme ağının giderek yaygınlaşacağını kaydetti.

-Tekiner

CTP Gençlik Örgütü Başkanı Enver Gürkan Tekiner içinden geçilen dönemin, Kıbrıs Türk halkı açısından iç açıcı olmadığını belirtti ve bazı yetkilileri vurdumduymazlıkla suçladı.

Gençlerin göç tehdidi altında olduğunu savunan Tekiner, Kıbrıs konusunda yeni “çözüm modelinin” kabul görmeyeceğine inandığını söyledi.

-Satılmış

İskele Gençlik Örgütü Başkanlığı’na seçilen Barış Satılmış, gelecek belirsizliği yaşandığını kaydetti. Satılmış, “Gelecek ne kadar belirsiz veya karanlık görünürse görünsün, bizler bu ülke ve bu bölgeden umudumuzu kesmedik” dedi.