CTP Kadın Örgütü Başkanı Derya AP’de düzenlenen panelde konuştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Avrupa Parlamentosunda düzenlenen panelde konuşma yaptı.

CTP’den verilen bilgiye göre, Derya, Avrupa Parlamentosu Manolis Glezos salonunda düzenlenen “Barış ve Güvenliğe Cinsiyet Boyutunun Entegrasyonu İçin Dönüştürücü Bir Vizyon” konulu panelde taptığı konuşmada, fiziki ve sıcak şiddetten farklı olarak, toplumlararası ve toplumların içinde üretilen orantısız güç ilişkilerinin barış yapım süreçlerini nasıl olumsuz etkilediğini anlattı.

Devlet odaklı bir güvenlik anlayışı yerine insan odaklı bir güvenlik anlayışının gerektiğini ifade eden Derya, eşitsiz güç ilişkilerinin müzakere süreçlerinde ve barış inşa süreçlerinde görmezden gelindiğini söyledi.

Derya, Kıbrıs müzakere süreçlerinde ele alınan başlıkların kadınların ve kırılgan grupların deneyimlerini ve ihtiyaçlarını dışladığını gösteren örnekler verdi.

Derya, Kıbrıs’ta yaşayan kadınların ortak bir kongre düzenleyerek müzakere başlıklarında görmezden gelinen konulara ek yapmak üzere bir bütünlüklü çözüm antlaşması yazma çağrısı yaptı.

Panelin moderatörlüğünü Avrupa Parlamentosu milletvekili Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek yaptı.