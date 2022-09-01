CTP Kadın Örgütü, BM Genel Sekreteri Guterres’e mektup gönderdi... "Müzakereler için daha fazla inisiyatif alın"

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup göndererek, Kıbrıs’ta müzakerelerin yeniden başlaması için Genel Sekreter’in “daha fazla” inisiyatif alması çağrısında bulundu.

CTP Kadın Örgütü, Guterres’e gönderdiği mektupta, federal çözüm ve barış inşa sürecine olan kararlılıklarını vurgulayarak, “Kadınlar olarak yurdumuzu birleşik olarak ve barış içinde görmek istediğimizi ifade ettik” ifadelerini kullandı.

CTP Kadın Örgütü Başkanı Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya ve MYK Üyeleri, BM Genel Sekreteri Guterres’e iletilmek üzere yazdıkları mektubu, bugün saat 9.00’da Ledra Palace geçiş noktasında Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Sivil İşler Uzmanı Arzu Çağın’a teslim etti.

Mektubun BM temsilcisine iletilmesi öncesinde açıklama yapan Derya, 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle CTP Kadın Örgütü olarak BM Genel Sekreteri Guterres’e iletilmek üzere bir mektup kaleme aldıklarını belirtti.