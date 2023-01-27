CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçesi 14. Olağan Kongresi gerçekleştirildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Lefkoşa İlçesi, dün akşam 14. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi ve başkanlık görevine Alev Şensoy seçildi. CTP Kadın ve Gençlik Örgütü Lokali’nde gerçekleştirilen kongreye Genel Sekreter Asım Akansoy, Kadın Örgütü Genel Başkanı Doğuş Derya, milletvekilleri, MYK, PM ile Kadın Meclisi üyeleri ve partililer katıldı. Divanın oluşturulmasıyla başlayan kongre, Demokrasi Şehitleri anısına saygı duruşu ile devam etti, ardından konuşmalara geçildi. Kongrede, Kadın Örgütü Genel Başkanı Doğuş Derya, Genel Sekreter Asım Akansoy ve Kadın Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevine seçilen Alev Şensoy konuşma yaptı. Konuşmaların ardından organlara aday olanların tanıtımı ve seçimi gerçekleşti. Dilek ve temennilerin ardından 14. Olağan Kongre tamamlandı.

DERYA: CTP’Lİ KADINLARIN MÜCADELELERİ SAYESİNDE BİRÇOK HAKKI SÖKE SÖKE ALDIK

Kadın Örgütü Lefkoşa İlçesi 14’üncü Olağan Kongresi’nde konuşma yapan Doğuş Derya, toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili başlayan ve bugün Meclis’te 11 kadının girmesini sağlayan yasal düzenleme gibi birçok hakkı, CTP’li kadınların yıllarca verdiği mücadele sayesinde kazandıklarını ifade etti. Ülkenin çok zor bir süreçten geçtiğini ve bu sürecin de giderek zorlaşacağını kaydeden Derya, 2020 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle başlayan toplumsal iradeye müdahale ve kurumların içinin boşaltılma girişimlerinin de sürdüğünü vurguladı. Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal başta olmak üzere kurumların başına atanan ve görevlerini ihlal ederek ülkedeki anayasal düzenin, demokrasinin, laiklik ve eşitlik kültürünün berhava edilmek istendiğini dile getiren Derya, “Bunların karşısında toplumun sığınabileceği tek güvenli adres CTP’dir. Bu ülkede barış, demokrasi, birleşik Kıbrıs, adalet ve eşitlik için 1970’ten beri alın teri döken bir geleneğin parçası olarak bize çok fazla görev düşüyor” dedi. Ekolojiden emeğe, birleşik Kıbrıs’tan kadın haklarına kadar söyleyecekleri söz ve değiştirecekleri güçleri bulunduğunu vurgulayan Derya, yapacak çok işleri olduğunu söyledi.

AKANSOY: KADIN HAREKETİNİN NE OLDUĞU İDRAK EDİLEMEZSE O MÜCADELE EKSİK KALIR

CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin 14’üncü Olağan Kongresi’nde konuşma yapan Genel Sekreter Asım Akansoy da, kadın hareketinin anlamının artık evrensel boyutlarını aştığını, bir siyasi harekette kadın hareketinin ne olduğunun idrak edilememesi halinde o siyasi hareketin eksik kalacağını belirtti. Akansoy, “O siyasi hareket eğer sol bir siyasi hareketse o hareketin eşitlik düşüncesinde ciddi eksiklikler olduğu ortaya çıkar” dedi. Yaklaşık 2 ay önce Sosyalist Enternasyonal’in 26’ncı Kongresi’ne katıldıklarını anımsatan Asım Akansoy, ilk kez Afrika kökenli bir kadının Genel Sekreterlik görevine seçildiğini ve bunun bir devrim olduğunu dile getirdi. Eğer eşitlik mücadelesi verilecekse kadınların görmezden gelinemeyeceğine vurgu yapan Akansoy, “Solcuların feminist harekete gözlerini kulaklarını açması şarttır” dedi. Feministlerin ve kadınların bu değerleri toplumun geneline anlatması gerektiğini kaydeden Akansoy, “Bizim marjinal ve küçük bir azınlık olmadığımızı, bu meselenin insanlığın asli bir meselesi olduğunu, kadın haklarına hep beraber sahip çıkmamız gerektiğini toplumun geneline anlatmamız lazım. Lefkoşa’da yapacak çok işimiz vardır. Biz yapılacak her türlü işe elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Daha çok siyaset yapalım, daha çok olalım” dedi.

ŞENSOY: ÇOK GÜZEL İŞLER BAŞARACAĞIMIZA EMİNİM

14’üncü Olağan Kongre’ye tek başkan adayı olarak katılan ve göreve seçilen Alev Şensoy ise, ekibiyle birlikte çok güzel işler başaracaklarına emin olduğunu söyledi. Bu göreve ikinci kez seçildiğini anımsatan ve o dönemde de büyük bir heyecanla görevi yürüttüğünü kaydeden Şensoy, yine heyecanlı bir ekiple yola çıktıklarını ifade etti. Birlik, mücadele ve dayanışma ilkeleri çerçevesinde ekibiyle birlikte çalışma yapacaklarını belirten Şensoy, çok hareketli bir döneme girdiklerinin bilincinde olduklarını söyledi.

CTP KADIN ÖRGÜTÜ LEFKOŞA İLÇESİ YÖNETİM KURULU ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:

Alev Şensoy (Başkan)

Hülya Demirel Akbil

Naciye Özdoğa

Sezen Tansel

Gamze Kiracıoğlu

Özlem Öktem

Ayşen Çetinsoy

Kardelen sönmez