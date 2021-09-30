CTP Kadın Örgütü'nden “Seninle Okula Başlıyorum” Projesi

30 Eylül 21 (T.A.K.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, “Seninle Okula Başlıyorum” Projesi kapsamında, Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu’nda 15 öğrenci için okul kıyafeti desteğinde bulundu.

CTP Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar, Genel Sekreter Tülay Sönmez, Güzelyurt Kadın Örgütü Başkanı Zühre Civa ve Genel Sekreter Oya Ülken, bugün Okul Müdürü Kerime Kardüz Çelebi’yi ziyaret etti.

USAR: “KÖTÜ YÖNETİMİN ETKİSİYLE SORUNLAR DERİNLEŞTİ”

CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, CTP Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar, eğitimde sorunların devam ettiğini, pandeminin yanı sıra kötü yönetimle birlikte daha da derinleştiğini vurguladı. Usar, okulların en son kapanması ve ilk açılması gerekirken, ilk kapanan ve eğitim yılı boyunca açılmayan kurumlar olmasıyla eğitim kayıplarının telafisi çok zor bir seviyeye çıktığını kaydetti.

“AİLELER, ÇOCUKLARININ OKUL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR”

Ekonomik krizle birlikte yoksulluğun da tırmandığının altını çizen Usar, bunun sonucunda kamusal eğitim hizmetlerine olan ihtiyacın arttığını ve ailelerin, çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını vurguladı.

“FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Eğitimde fırsat eşitsizliğinin her geçen gün arttığını söyleyen Usar, okullardaki eğitim araçlarının bir an önce çoğaltılması gerektiğinin, öğretmen ve alt yapı eksikliklerinin giderilmesinin önemine de dikkat çekti.

Usar, eğitim kayıplarının telafisi için plan ve program yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Eğitimdeki kayıplar ve fırsat eşitsizliğinin giderilmesi için kamusal eğitim hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Usar, Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu Müdürü Kerime Kardüz Çelebi’ye, öğretmenlere ve okul çalışanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Usar, CTP Kadın Örgütü’nün “Seninle Okula Başlıyorum” projesinin eğitimin ilk basamağı olan anaokullarından ve Güzelyurt’tan başladığını, desteklerinin diğer ilçelerde ve okullarda süreceğini bildirerek sözlerine son verdi.