CTP Kadın Örgütü'nden Yaşam Evi'ne ziyaret

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü Güzelyurt İlçesi yetkilileri dün Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzelyurt milletvekili Armağan Candan’ın da eşlik ettiği ziyarette, yaşlılar tek tek gezilerek hediyeler sunuldu.

Kadın Örgütü Güzelyurt İlçe Başkanı Zühre Civa, burada yaptığı konuşmada, her yıl farklı yerleşim bölgelerindeki yaşlıları ziyaret ettiklerini, onlarla birlikte bir gün geçirdiklerini söyleyerek, yaşlılara sahip çıkmanın ve onların sorunlarıyla ilgilenmenin bir yurttaşlık görevi olduğunu ifade etti.

Milletvekili Armağan Candan ise konuşmasında, yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmenin CTP’nin görevleri arasında olduğunu belirtti.

Bu hükümet döneminde Kalkanlı Yaşam Evi’nin yaşlıların hizmetine sunulmasının da bunun göstergesi olduğunu ifade eden Candan, tüm bölgelerde bu tür kaliteli yaşam evlerini hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.