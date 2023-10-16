CTP Kadın Örgütü ÖZEV’i ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, farklı gelişen bireylerin özel eğitimi ve rehabilitasyonu süreçlerinde hizmet veren Özel Eğitim Vakfı'nı (ÖZEV) ziyaret etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, ÖZEV yetkilileri ile farklı gelişen bireylerin ihtiyaçları ve yaşadığı zorluklar ile ilgili görüşme yapan CTP Kadın Örgütü heyeti, vakfın verdiği hizmetler yanında, CTP Kadın Örgütü'nün hazırladığı “Sosyal Politikalarda Sorunlar ve Çözümleri Raporu”nda yapılan tespitleri paylaştı.

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Eğitim Sekreteri Umure Örs ve Örgütlenme Sekreteri Tülay Sönmez'in katılımıyla oluşan heyet, görüşmede, öne çıkan sorunların başında farklı gelişen bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması için ayrılan finansal kaynaklardaki eksikler ve bakıcı desteği konularının geldiğini belirtti.

2021 verilerine göre ülkede 6 bin 331 engelli bireyin yaşadığını belirten Doğuş Derya, 0-18 yaş arasında bulunan engelli bireylerin eğitimi ve rehabilitasyonu için hizmet veren herhangi bir devlet kurumu olmayışının ciddi bir eksiklik olduğunu, 0-35 yaş grubu engelli bireyler için eğitim ve sağlık desteği sağlayan özel bir vakıf olan ÖZEV'in ciddi bir ihtiyaca cevap verdiğini ifade etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen hizmetlerden olan “bakıcı desteği” konusunun çok önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Derya, bakıcı desteğinin engelli bireylerin ve ailelerinin yaşadığı zorlukları minimize edecek şekilde yeniden düzenlenmesi ihtiyacının öne çıktığını kaydetti.

Engelli bireylerin medikal ürünlere erişimi, ulaşım ve eğitim konularında yaşadıkları zorlukların giderilmesi için gerekli mali kaynağın ayrılması gerektiğini belirten Derya, "Sosyal hizmetlere kaynak ayırmak siyasi bir duruştur. Kamu kaynaklarını sosyal devlet için değil, özel şirketler için harcayanların siyasi duruşu, insan haklarından yana değildir” dedi.