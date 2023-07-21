CTP “Kamu İhale Değişiklik Yasası”nı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “Kamu İhale Değişiklik Yasası”nı bugün yaptığı başvuru ile Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığını açıkladı.

yapılan açıklamada, “CTP, 20 Temmuz 2023 tarihinde AKSA Enerji Üretim Şirketi’ne özel olarak çıkartıldığı somutlaşan söz konusu yasa değişikliğini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı” denildi.

CTP, bununla birlikte, “Bakanlar Kurulu’nun ihalesiz bir şekilde 15 yıl süreyle AKSA Şirketi ile yapıldığı ilan edilen sözleşme ve buna bağlı Bakanlar Kurulu kararlarını da” Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşıma konusunda hazırlıklarına devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada, “Halkımızın öz malı olan kurumların iyi yönetilmesi ve günün koşullarına uygun bir biçimde geliştirilmesi noktasında sendikalar, sivil toplum örgütleri, ekonomik örgütler ve tüm halkımızla birlikte çalışmaya devam edecektir. Yeni dönemde toplumsal varlıkların korunması için her türlü adım, çekinmeden atılacaktır” denildi.