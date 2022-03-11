CTP: “Kendi kabinesini bile oluşturmaktan aciz zihniyet, halkı yoksullaştırmaya devam ediyor”

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), hükümetin yönetme becerisinin olmadığını artık tüm toplumun öğrendiğini, yönetme gailesi bulunmadığının da apaçık ortada olduğunu savunarak “Krizin üstüne kriz yaratmaktan vazgeçip, bir an önce halkın gerçek sorunlarına odaklanın” çağrısı yaptı.

CTP, hükümetin, hayat pahalılığını ve enflasyonu patlatacak elektrik ve akaryakıt zamlarına devam ettiğini kaydederek bunu eleştirdi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, hükümetin halkın alım gücünü yerle bir etmeye devam ettiği savunuldu.

“Son üç senede olduğu gibi plan ve programdan yoksun, yurttaşların gailesini çekmeyen bu zihniyet, muhalefetin ve ilgili paydaşların önerilerine de kulak tıkamaktadır.” ifade edilen açıklamada, hayvancıların üretimi durdurma noktasına geldiği, toplu taşımacıların kontak kapatacağını açıkladığı bu dönemde, hükümet edenlerin başka dünyada yaşamaya devam etmekte olduğu ileri sürüldü.

“Tüm seçimi ‘istikrar’ kelimesiyle geçiren zihniyetin, iki haftada, gelen direktiflerle bakanlarını değişmiş ve kendi kendini bile yönetemeyeceğinin gözler önüne sergilendiği” kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kendini dahi yönetmekten aciz hükümet, Kıbrıs Türk halkının özgüveniyle oynamaya da devam etmektedir.

Elektrik ve akaryakıt zammı sadece bu alanlarla sınırlı değildir. Söz konusu iki alana gelen zamlar, tüm sektörleri etkiyecek, zincirleme zamların gelmesine vesile olacak ve Kıbrıs Türk halkını çok ciddi sıkıntılara doğru sürükleyecektir. Üretimin durma noktasına geldiği bugünlerde, ‘ne olacağım’ derdi çeken bu zihniyet, Kıbrıs Türk halkının hem demokrasisini hem de ekonomisini yok etmek için ‘yemin etmiş’ gibi hareket etmektedir.

Türkiye’de de geri alınan akaryakıt zammı, ülkemizde de bir an önce geri alınmalı, yurttaşların alım gücünü koruyacak politikalar hemen hayata geçirilmelidir. Halk giderek yoksullaşırken, orta sınıf yok olmaya doğru sürüklenirken ve gelecek belirsizliği hat safhadayken, iradesi yok olan hükümet, Kıbrıs Türk halkını büyük bir çıkmaza sürüklemektedir. Bir gün başka, diğer gün başka konuşmaktan yüzü dahi kızarmayan, gençlerin göç etmesini dert edinmeyen bu zihniyetle bir yere gelmek mümkün değildir.

“HALKIN SANDALYE OYUNUNUZUN BİTMESİNİ BEKLEYECEK SABRI YOK”

CTP, Kıbrıs Türk halkının demokratik ve ekonomik var oluş mücadelesinde öncü olmaya ve bu zihniyete geçit vermemeye kararlıdır. Beceriksiz ve basiretsiz olmak yetmezmiş gibi, bu halkla dalga geçen zihniyetin hiçbir geçerliliği artık yoktur. Bu halkın, sizin ‘sandalye oyununuzun’ bitmesini bekleyecek ne sabrı ne de hali kalmıştır. Yönetme becerinizin olmadığını artık tüm toplum öğrenirken, yönetme gailenizin de olmadığı apaçık ortadadır. Krizin üstüne kriz yaratmaktan vazgeçip, bir an önce halkın gerçek sorunlarına odaklanın!”