CTP, KIB-TEK’e yakıt alımıyla ilgili Yasa Gücünde Kararname'yi ve Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı

Cumhuriyetçi Türk Partisi, KIB-TEK’e yakıt alımıyla ilgili yasa gücünde kararnameyi ve Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia ettiği yerel seçimlerim kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, CTP Milletvekilleri Ürün Solyalı ile Salahi Şahiner ve Avukat Ezer Özsoy, bugün mahkemeye giderek, "Kıbrıs Türk halkını zarara uğratan" kararların iptali için dava dosyaladı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP, hükümetin Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarttığı yasa gücünde kararname ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun altı ay süreyle ihalesiz akaryakıt alımı ve deniz taşımacılığı uygulamasına ara emri alınması ve yasa gücünde kararnamenin iptali için 6 Temmuz'da, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Hükümet ise, mahkemenin görüşülmesinden önce söz konusu kararı iptal ederek yeni bir yasa gücünde kararname çıkarttı. İhalesiz akaryakıt alınması için 15 Temmuz tarihinde ikinci kez üretilen kararı, CTP bugün yeniden Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

-Sorakın

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, söz konusu kararların iptali için yaptıkları başvuru sonrası açıklama yaptı.

“Gayrimeşru hükümetin” anayasa tanımaz uygulamalarına her alanda devam ettiğini savunan Sorakın, hükümetin hem siyasetle, hem de yargıyla oyun oynamakta olduğunu iddia etti.

Sorakın, “Alım gücünün yerlerde süründüğü, gençlerin göç yollarına düştüğü, insanların evine ekmek götüremeyecek duruma geldiği bir dönemde, memleketi halihazırda 80 milyon TL zarara uğratanlar, ihalesiz akaryakıt alımına devam edip memleketi zarara uğratmaktan hiç çekinmemektedir” dedi.

“Kıbrıs Türk halkının alım gücünü düşürmek için elinden geleni yapan, ‘bir şey olmak’ için her şeyi mubah gören, gençlerin her gün göç etmesine ses çıkarmayan, bu memleketin gailesini çekmeyen gayrimeşru hükümetin bir an önce topluca istifa etmesi gerek” diyen Sorakın, hükümeti savurgan bir politikayla sorumsuzca hareket etmekle suçladı.

Sorakın, devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığını ileri sürerek, para yok gerekçesiyle emekçilerden kesinti yapanların ve asgari ücreti açlık sınırının altında belirleyenlerin, devleti milyonlarca lira zarara uğratmasının kabul edilebilir olmadığını kaydetti.