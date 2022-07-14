CTP, KTÖS heyetini kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), bugün Parti Genel Merkezi’nde Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) heyetini kabul ederek eğitimdeki sorunları masaya yatırdı.

CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre görüşmede CTP adına Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve MYK Üyesi Hüseyin Özel yer aldı.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tasfiye edilmeye çalışılmasıyla ilgili CTP’yi ziyaret eden KTÖS yetkilileri, bu konuda eylemlilik haline geçtiklerini ve CTP’den de bu konuda destek talep ettiklerini ifade etti.

Kabulde konuşan Genel Başkan Tufan Erhürman, eğitimdeki sorunları çözebilmek için beş yıllık ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planlarının hayata geçirilmesinin şart olduğunu, CTP olarak bunu seçimden önce de dile getirdiklerini anımsattı.

-Erhürman: “Kendi planlarımızı hazırlamamız lazım”

Ülke ve eğitimdeki sorunların hazırlanacak plan programlar çerçevesinde çözülebileceğini aktaran Genel Başkan Tufan Erhürman, artık Kıbrıslı Türklerin kendi planlarını hazırlaması gerektiğinin altını çizdi.

TC ile imzalanan ekonomik ve mali işbirliği anlaşmasını örnek gösteren Erhürman, beş yıllık ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planı hazırlayıp TC ile imzalanacak protokollerin de bu plandaki projelerle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin bir misyonu olduğunu, bu misyon çerçevesinde de yıllardır çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Erhürman, Akademi’nin işlevini budama gibi sonuçların ortaya çıkmasının son derece tehlikeli olacağını işaret etti. Bu konuda yapılmak istenen çalışmalarda hükümetin ilgili sendikalarla yeterli diyalog kurmamasının da normal bir durum olmadığına vurgu yapan Erhürman, bu konuyu parti olarak hem Meclis’te dile getireceklerini, hem de bir istişare süreci başlatacaklarını açıkladı.

Maviş: “AÖA’yı ortadan kaldıracak adımlara karşı birlikte mücadele etmeliyiz”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de Eğitim Bakanlığı’nın Atatürk Öğretmen Akademisi’nin misyonunu ortadan kaldıracak adımlar atmak istediğini söyledi. 85 yıllık bir kurumun ortadan kaldırılmasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Maviş, bir eylemlilik süreci başlattıklarını ve sabah saatlerinde bakanlık önünde basın açıklaması yaptıklarını anımsattı. Maviş, hükümetin bu tavrı karşısında birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi ve CTP’den bu konuda destek talebinde bulundu.