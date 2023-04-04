CTP Kurucu Genel Başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu’nun 21’inci ölüm yıldönümü...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kurucu Genel Başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu, bugün 21’inci ölüm yıl dönümünde Karaoğlanoğlu’ndaki mezarı başında anıldı.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, anma törenine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bazı milletvekilleri ve Ahmet Mithat Berberoğlu’nun ailesi katıldı.

Anma töreninde konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ahmet Mithat Berberoğlu ve arkadaşlarını anarak, “Mücadele, onların arzu ettiği gibi, onlara yakışan bir şekilde, bundan sonra da devam edecek. Bizim için anıları her zaman yolumuzu aydınlatacak” dedi.

CTP’nin bu yıl 53’üncü yılına girdiğine dikkat çeken Erhürman, Ahmet Mithat Berberoğlu’nu anarken 53 yıl önceki koşulları hatırlamak gerektiğini vurguladı.

Tufan Erhürman, “Bugünküyle kıyaslanamayacak son derece güç koşullarda CTP, onun ve arkadaşlarının çok ciddi özverisiyle ve cesaretiyle kuruldu” dedi.

Ahmet Mithat Berberoğlu ve arkadaşlarının o dönemde verdikleri mücadeleyi bugün anlamanın ve anlatmanın son derece önemli olduğuna işaret eden Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının varoluş ve kurumsallaşma mücadelesinde büyük bir özveriyle çalıştılar. CTP’nin kuruluşunu gerçekleştirmek için çok büyük mücadele verdiler” diye konuştu.

“Bugün yaşandığından çok daha ağır tehdit ortamı, şiddet ortamı içerisinde, kendi hayatlarından ve ailelerinin hayatlarından da özveride bulunarak bu mücadeleyi verdiler” diyen Erhürman, mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Erhürman, şöyle devam etti:

“Onların bıraktığı yerden bayrak devralındı, bugünlere kadar getirildi. Mücadele, onların arzu ettiği gibi onlara yakışan bir şekilde, bundan sonra da devam edecek. Bizim için anıları her zaman yolumuzu aydınlatacak.”