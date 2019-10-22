CTP kurulları belirlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, 6 Ekim’de gerçekleştirilen 27. Olağan Kurultay’ın ardından ilk toplantısını bu akşam gerçekleştirdi ve Genel Sekreter ile Merkez Yönetim Kurulu’nda yer alacak isimleri onayladı. Buna göre, Genel Sekreterlik görevine bu görevi halen yürütmekte olan Erdoğan Sorakın yeniden seçilirken, Ali Karavezirler, Asım Akansoy, Armağan Candan, Çiçek Göçkün Bayramoğlu, Emel Kişi, Fikri Toros, Muhittin Tolga Özsağlam, Tülin Murat ve Hüseyin Özel de Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiler.