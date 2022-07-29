Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa ilçesi, 39’uncu Olağan Kongresi dün akşam yapıldı, başkanlığa tek aday Rıfat Arşehit getirildi.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Lefkoşa ilçesi, 39’uncu Olağan Kongresi’ni dün akşam, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nda (KTAMS) gerçekleştirdi.

Başkanlığa tek aday olan Rıfat Arşehit getirilirken, yönetim kurulu ise seçimle belirlendi.

Kongreye, Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri ve çok sayıda üye de katıldı.

Kongre’de konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “CTP var, yağma yok, kimse bu toplumu uçuruma sürükleyemez, kimse bu toplumu dizlerinin üzerine çökertemez” diye konuştu.

Lefkoşa İlçe Başkanı Rıfat Arşehit de yaptığı konuşmada, yerel yönetim seçimlerinde hedeflerinin Lefkoşa’da beşte beş yapmak olduğuna dikkat çekti ve tek eksik belediye olan Lefkoşa Türk Belediyesi’ni de kazanacaklarını vurguladı.

Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu’na seçilen kişiler sırasıyla şu şekilde:

Tuğberk Kaya, Reyhan Soyseven, Bengiz Eroğlu, Hülya Batunlu, Zeki Topçu, Çağkan Kabataş, Ali Alp Kolozali, Ulaş Erzen, Haffe Işısal, Osman Çetinsoy.

Disiplin Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Cezar Oransel, Hasan Uzmaner, Nedret Tümkan, Haluk Mut, Mehmet Çakmak

-Erhürman: "Kongre son derece kritik bir dönemde gerçekleşiyor

Kongre’nin son derece kritik bir dönemde gerçekleştirildiğine dikkat çeken Erhürman, “CTP olarak kuruluşumuzdan bu yana ne için mücadele ettiysek, neyi savunduysak, ne için bedeller ödediysek, hepsinin çok büyük bir tehlikeyle, çok büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu gördüğümüz günlerden geçiyoruz” dedi.

CTP’nin kuruluşundan bu yana, adada barış ve çözüm için mücadele ettiğini vurgulayan Erhürman, çözümün adının ise ‘iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon’ olduğunun altını çizdi.

İçinde bulunulan dönemde, gerçekçi çözüm modelinden uzağa giden yaklaşımlar olduğunu ifade eden Erhürman, CTP’nin kuruluşundan bugüne, Kıbrıs Türk halkının iradesini savunduğunu belirtti.

Erhürman, “CTP, Kıbrıs Türk halkının yönetiminde demokrasiyi savundu. İçinden geçtiğimiz dönemde Kıbrıs Türk halkının iradesi ayaklar altındadır” dedi.

-“Bugün ülkemizde, emek sömürüsü hat safhaya varmıştır”

CTP’nin demokrasi idealinin de ciddi tehdit altında olduğunun altını çizen Erhürman, 52 yıldır CTP’nin, özgürlükler ve insan hakları için mücadele ettiğini vurguladı. Kıbrıs Türk halkının, Meclis’ten geçirilmeye çalışılan yasalarla, düşünce özgürlüğünden ve basın özgürlüğünden mahrum bırakılmaya çalışıldığına dikkat çeken Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının emekçi kesiminin ve üreten kesiminin temsilcisi, sözcüsü CTP’dir. Bugün ülkemizde, emek sömürüsü had safhaya varmıştır. Emeğiyle geçinenler, tarihte olmadığı kadar yoksullaştırılmaktadır. Bilinçli olarak hem yoksullaştırılmakta hem de göçe zorlanmaktadır” diye konuştu.

“Ne zaman bu halk kendini tehdit altında hissettiyse, var oluşunu tehlikede gördüyse, gözü de CTP’ye döner, kulağı da CTP’ye döner. Bugün Kıbrıs Türk halkının gözü de kulağı da CTP’dedir” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının var oluşunu sağlayan temel direğin CTP olduğuna vurgu yaptı.

-“CTP dimdik ayaktaysa, Kıbrıs Türk halkı da dimdik ayaktadır”

Erhürman, “CTP dimdik ayaktaysa, Kıbrıs Türk halkı da dimdik ayaktadır” ifadelerini kullandı.

CTP’lilerin, umudunu yitirme lüksü olmadığının altını çizen Erhürman, “Yüreğimizde umudu sıcak tutmaya devam edeceğiz. Biz dimdik ayakta duracağız, Kıbrıs Türk halkı da dimdik durmaya devam edecek” dedi.

23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimlerinden önce, Kıbrıs Türk halkının, uçurumun kenarında olduğuna vurgu yaptıklarını hatırlatan Tufan Erhürman, söz konusu durumu şimdi herkesin hem beyninde hem de yüreğinde hissettiğini belirtti.

Erhürman, “CTP var yağma yok, kimse bu toplumu uçuruma sürükleyemez, kimse bu toplumu dizlerinin üzerine çökertemez” dedi.

-“Denenmemişi denemek için, CTP'nin tek başına iktidarı geliyor”

Seçilen ilçe yönetimlerinin önünde en az 3 seçim olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Biri yerel yönetim, diğeri artık ufukta görülen erken genel seçimlerdir. Üçüncüsü de Cumhurbaşkanlığı seçimleridir. Denenmemişi denemek için, CTP'nin tek başına iktidarı geliyor” diye konuştu.

Arkalarında 52 senelik deneyim olduğuna vurgu yapan Erhürman, önlerinde ise pırıl pırıl gençlerin olduğunu kaydetti. Tufan Erhürman, “Gençleri göç yollarına düşürenlere, ‘Gençler gitmeyecek, siz gideceksiniz’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı. Geçmiş yönetimde görev alan kişilere teşekkürlerini ileten Erhürman, oluşan yeni yönetime ise başarılar diledi.

-Arşehit: "Müdahaleler demokrasimizi büyük ölçüde yaralamaktadır"

Kongreyi, dünyanın yeni bir aşamaya doğru gittiği bir dönemde gerçekleştirdiklerini belirten Arşehit, CTP’nin kavgasının, emeğin ve emekçinin haklarının korunması, geliştirilmesi ve emeğin örgütlenmesinin güçlendirilmesi yönünde olduğunu vurguladı.

Bölgeye hakim olma kavgalarının, Kıbrıs sorununun çözümünü de ciddi şekilde engellediğini ifade eden Arşehit, “Bölgede önemli bir güç olma hedefinde olan Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerine göbekten bağlı anlayışlar, iktidarlarını koruma adına müdahalelere kucak açmakta ve müdahaleler de demokrasimizi büyük ölçüde yaralamaktadır” dedi.

-“Kıbrıs Türk Halkının Umudu ve İnancı CTP’dir”

İçinde bulunulan dönemde, Kıbrıslı Türklerin dünya ile olan bağlarının da koparılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının, umudunun ve inancının CTP olduğunun altını çizen Arşehit, CTP yöneticileri, vekilleri ve üyeleri olarak kendilerine büyük sorumluluklar yüklendiğini kaydetti. İlçe olarak yerel seçimlerdeki hedeflerinin Lefkoşa’da 5’te 5 yapmak olduğuna dikkat çeken Arşehit, “Eksik olan tek belediyemiz, amiral gemisi Lefkoşa Belediyesi’ni kazanacağız. Partimizin demokratik bir şekilde belirleyeceği başkan adayımız kim olursa olsun, hepimiz ona sahip çıkmalıyız” dedi.

-“Lefkoşa’da beşte beş yapacağız!”

Arşehit, hep birlikte Lefkoşa’daki 5’te 5 hedefine ulaşacaklarını ifade etti.

Arşehit sözlerine şu şekilde devam etti:

“Partimizin önünde duran diğer bir hedef ve görev, olası erken genel seçimlerde partiyi tek başına iktidara taşımak olmalıdır. Bu ulaşılamayacak bir hedef değildir. Partimizi bugüne kadar denenmemiş tek alternatif olan CTP’nin tek başına iktidarına taşıyabiliriz. Yeter ki biz inanalım. Dün olduğu gibi bugün de en büyük gücümüz örgütlülüğümüz ve dayanışmamız olacaktır. Birlik, mücadele, dayanışma diyoruz. Yaşasın CTP. Yaşasın örgütlü mücadelemiz.”

-Paşa: "CTP halktır, emektir, umuttur, barıştır"

Kongre’de faaliyet raporunu üyelere okuyan eski İlçe Sekreteri Cenk Paşa, örgütlenme çalışmalarını aktardı.

CTP’nin en büyük gücünün, örgütlenme olduğunun bilinciyle göreve başladıklarını vurgulayan Paşa, yapılan etkinliklerden bahsetti.

CTP kurulduğu günden bugüne kadar, kendi kültürünü eğitim çalışmalarıyla oluşturduğunu kaydeden Paşa, Lefkoşa ilçe olarak birçok eğitim çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Yeni oluşacak yönetim kuruluna başarılar dileyen Paşa, “Bizlerden aldıkları bayrağı, daha ileriye götüreceklerine inancım tamdır” dedi.

Paşa, “CTP tek bir kişi değil. CTP biziz, CTP halktır, emektir, umuttur, barıştır. Hayat bisiklete binmek gibidir, dengede kalmak için hareket etmek zorundasınız. Konuşmak her zaman yeterli değildir, daha çok hareket, daha çok icraat. Durmak yok, birlik, mücadele, dayanışma” ifadelerini kullandı.