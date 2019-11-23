CTP Lefkoşa İlçesi Dayanışma Gecesi düzenledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa İlçesi’nin dün akşam düzenlediği Dayanışma Gecesi’nde partililer bir araya geldi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, etkinlikte konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman; yeni yol haritasını hatırlatarak, CTP’lilerin sokakta ve birlik olmasını, asli görevleri olan Kıbrıs’ta barışı sağlamak için gece gündüz çalışmasını istedi.

Açıklamaya göre etkinlikte, CTP’li yöneticiler; Kıbrıs’ta ve dünyada barış hakim kılınana kadar görevlerinin süreceğini, demokrasi ve kendi ayakları üzerinde duran, hakça bir düzeni yaratmak için tüm Kıbrıs için yılmadan çalışacaklarını belirten konuşmalar gerçekleştirdi.

Şarkı ve marşların söylendiği gecede, danslar edildi, “Birlik, mücadele, dayanışma” sloganı atıldı.

AKEL’den yetkililerin de katıldığı etkinlikte, partililer; 25 Kasım Berlin görüşmesinde BM’den ve liderlerden siyasi kararlılık beklediklerini belirtti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Berlin’de yapılacak üçlü görüşmeyle ilgili bazı kesimlerin “pusuya yatmış durumda” olduğunu belirterek, “Dört gözle bekliyorlar ki bir şey çıkmasın ve kendi deyimleriyle ‘alternatif önerilerini’ masaya koyma durumu olgunlaşsın” dedi.

Erhürman, “ ‘Alternatif öneri’ dedikleri de, AB çatısı altında iki ayrı devlet. Gerçekçi dedikleri formül bu. Siyasi eşitlik ilkesini halkına anlatamayacağını söyleyen Anastasiadis’e, BM’nin beş daimi üyesine ve 28 AB ülkesine KKTC’yi tanıtacaklar. Çok iyi biliyoruz ki gerçekçi olduğunu söyledikleri bu modeli Fransa’ya, Çin’e, Rusya’ya, İngiltere’ye, Amerika’ya kabul ettireceklerini düşünme girişimi aslında şu demektir: Hiçbir şey değişmesin, statüko bu ülkede onlarca yıl daha devam etsin! CTP’nin buna müsaadesi yoktur” ifadelerini kullandı.

CTP’lilerin bunu halka giderek tek tek anlatma yükümlülüğü olduğunu kaydeden Erhürman konuşmasında, “Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin çok önemli parçası olan CTP gücünü dayanışmasından alır. Bu dayanışmayı Kıbrıs’ın dört bir yanına yayma zamanıdır. Sokağa çıkma zamanıdır. Kıbrıs Türk halkı sahipsiz değildir. Yaşasın CTP, yaşasın halkımız, yaşasın Kıbrıs” diye konuştu.