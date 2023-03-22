CTP Lefkoşa İlçesi görev dağılımını yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı.
Buna göre 40. dönem CTP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu’nda görevler şu şekilde belirlendi:
“İlçe Sekreteri: Feriha Tel. Sayman: Hüda Avşaroğlu. Örgütlenme Sorumlusu: Ahmet Güneş. Sosyal Medya, Propaganda, Sosyal İlişkiler ve Organizasyon Sorumlusu: Mustafa Gürkan. Yerel Yönetimler Sorumlusu: Ali Alp Kolozali. Dış ilişkiler Sorumlusu: Arif Osum. Eğitim Sorumlusu: Hatice Düzgün. Faal Üye: Eda Aşan. Faal Üye: Dilan Aşan. Faal Üye: Öykü Akcan.”