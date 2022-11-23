CTP LTB Başkan adayı İncirli projelerinin hazır olduğunu kaydetti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı olarak açıklanan Dr. Sıla Usar İncirli, şehri ve insanların yaşamlarını aydınlatmak için projelerini hazırladıklarını kaydetti.

CTP Basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni (KTTB) ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nı (KTTO) ziyaret eden İncirli’ye CTP Milletvekili Filiz Besim de eşlik etti.

KTTB ile KTTO yönetim kurullarının hazır bulunduğu ziyarette konuşan İncirli, Lefkoşa ile ilgili projelerini aktardı.

Ziyaret sırasında konuşan İncirli, hekimlerin, düzenin insan odaklı değişmesi için mücadele verdiğini kaydetti.

İncirli, memlekette istikrarsızlık ve demokrasi sorununun olduğunu savunarak, demokratik düzenin hasar aldığını, yerel seçimleri parti olarak çok önemsediklerini söyledi.

“Hekimler siyasi yaşama damga vuran insanlardır.” diyen Usar İncirli, hekimlerin, bu düzenin insan odaklı değişmesi için mücadele ettiğini vurguladı.

25 Aralık tarihinde sandıktan çıkacak sonucun, siyasi iklimi de değiştireceğini belirten İncirli, “Bu gidişatı çevirmek için ülkenin her yerindeki belediyelere güçlü adaylarla çıktı partimiz.” dedi.

Lefkoşa’nın öneminden de söz eden İncirli, LTB’de ciddi mali ve idari yönetim zafiyeti olduğunu ifade etti.

Bir belediyenin bütçe açısından iyi yönetilmesi durumunda ayakları üzerinde durabileceğine vurgu yapan İncirli, LTB’nin 8 buçuk yıldır muhalefetsiz yönetildiğini kaydetti.

LTB’nin söz konusu dönem içerisinden yatırım yapar duruma gelemediğini savunan Usar İncirli, “Yöneten, ayakları üzerinde duran bir Lefkoşa yaratacağız.” ifadelerini kullandı.

-“Sosyal yaşam Lefkoşa dışına kaydı”

Sokakları karanlık olan bir başşehrin asla kabul edilemeyeceğinin altını çizen İncirli, “Eğer hedef doğruysa ve toplumun geneli için gerekliyse, o mücadele verilmelidir.” diye konuştu.

Lefkoşa’nın yeni geçiş noktalarına ihtiyaç duyduğunu da belirten İncirli, “Bu şehir için çok önemlidir. Lefkoşa’nın kuzeyini ve güneyini birçok şeyde birleştirebiliriz.” dedi.

Sosyal yaşamın Lefkoşa’nın dışına kaydığını kaydeden ncirli, “Bizim için önemli olan yöneten, idari ve mali açıdan yöneten belediye. Nefes alan bir Lefkoşa’ya ihtiyacımız var.” dedi.

Göreve gelir gelmez yeşillendirme işine başlayacaklarını söyleyen İncirli, fidan dikimi konusunda seferberlik başlatacaklarını vurguladı.

İncirli, “Nefes alan bir Lefkoşa için bunları yapacağız. İnisiyatif almak lazım.” diye konuştu.

Geçen dönemlerde Lefkoşalıların hayallerinin küçültüldüğünü savunan İncirli, “Lefkoşa’nın, sanatıyla, kültürüyle ve tarihiyle planlanması, canlanması gerekiyor. Şehri ve insanların yaşamlarını aydınlatmak için projelerimizi hazırladık.” ifadelerini kullandı.