CTP Mağusa İlçesi, Mormenekşe ve Yeniboğaziçi’nde yurttaşlarla bir araya geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, Yeniboğaziçi ve Mormenekşe’yi ziyaret etti.

CTP'nin basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, CTP heyetinin, sorunları dinlediği, sorunların köklü çözümleriyle ilgili önerilerini ve politikalarını anlattığı kaydedildi.

Açıklamada, sohbetler sırasında özellikle trafikte son günlerde ardı ardına yaşanan ölümlerle ilgili sorular sorulduğu belirtildi.

Ziyaretlerde, DAÜ’nün mali sorunları konuşulurken, tarım sektöründe yaşanan sıkıntılar ve zamlar ele alındı.

CTP açıklamasına göre, ziyaretlere, CTP milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu ile Gazimağusa Belediyesi Meclisi üyeleri Erhun Şahali ve Mine Karaca katıldı.