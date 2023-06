CTP milletvekili adayı Özuslu: Bu platform, ortak akıl üretmede siyasete ışık tutacaktır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, Evrensel Hasta Hakları Derneği’nde Sağlık Dernekleri Platformu ile görüştü.

Görüşmede, Sağlık Dernekleri Platformu dönem Başkanı Ahmet Varoğlu, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Başkanı Bahire Coşkuner Doğru ve Evrensel Hasta Hakları Derneği Proje Çalışanı Beren Dağtaş da hazır bulunarak konuşma gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren CTP milletvekili adayı Sami Özuslu, “Bütün örgütleri ve dernekleri bu platform altında toplandığı için kutlarım. Ortak akıl üretmede de siyasilere ışık tutacak bir çatıdır” ifadelerini kullandı.

-Özuslu: Bundan sonra da sesiniz olmaya devam edeceğim

CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, platformu ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, platformun hak üzerine kurulmuş bir platform olduğuna dikkat çekti ve hukukun da haktan doğduğunu dile getirdi. “Bundan sonra da sizin sesiniz olmaya devam edeceğim. Sesi az duyulan kesimlerin sesi olabilmek çok önemlidir” diyen Özuslu, en küçük kesimin bile sesini duyurabilmenin, demokrasinin esası olduğunu belirtti.

Özuslu, “Bu tür platformlar bir güç yaratır ve bütünsel mücadele verilir. Ülkede o kadar büyük ekonomik yıkım var ki insanlar temel gıda maddelerine bile erişimde sorun yaşıyorlar. Bu evrensel insan hakları manzumesine karşı olan bir şeydir. Bu bir hak ihlalidir. Barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçlar temel haktır. Bir insanın sağlıklı beslenmesi bir lütuf değil, bir haktır. İlaca erişememek insan hakkı ihlalinin daniskasıdır” ifadelerini kullandı.

Söz konusu hak ihlallerinin, içinde bulunulan ekonomik koşullarda artacağını vurgulayan Özuslu, bunun için alternatif yollar aramanın elzem olduğunu kaydetti. “Bizim artık ezbere konuşma lüksümüz yoktur. İşin temeli ekonomidir. Bütün örgütleri ve dernekleri bu platform altında toplandığı için kutlarım. Ortak akıl üretmede de siyasilere ışık tutacak bir çatıdır” diyen Özuslu, bütün gailelerinin herkesi dinlemek ve kararları birlikte verebilmek olduğunu belirtti. Özuslu, “Birlikte birçok şeyi başarabiliriz. Ortak akıl bulunabilir. Yüzümüzün güleceği günler yakındır” diye konuştu.

Varoğlu: Her koşulda yanımızda olduğunuzu gördük

Sağlık Dernekleri Platformu dönem Başkanı Ahmet Varoğlu, Sağlık Dernekleri Platformu’nun 11 dernekten oluşan bir platform olduğunu belirtti. Sağlık derneklerinin özel sıkıntılarının yanında genel ihtiyaçlarının da mevcut olduğuna dikkat çeken Varoğlu, “Her koşulda yanımızda olduğunuzu bugüne kadar gördük” dedi. Ülkede yaşanan ilaç ve malzeme sıkıntısından mağdur kesimler olduğunun altını çizen Varoğlu, tüm ilaçları özelden alma durumuna gelen hastalar olduğunu ifade etti. Varoğlu, “Bu ziyaretler bizim için önemli. Seçim sürecinde gelen ikinci adaysınız. Ne yazık ki diğer adaylardan platformla ilgili konuştuklarını duymadık. Biz siyaset yapmıyoruz, kendi çözümlerimizin peşindeyiz. Hükümetten randevu bile alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kibrit: İstediğimiz ayrımcılık değil, haktır

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Hak ihlallerinde yaşadığımız sıkıntılar son dönemlerde boyumuzu aştı. Kullandığımız tıbbi malzemelerin eksikliğinden dolayı insanlar evinden çıkamıyor. Arkadaşlarımız ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu yaşadıklarımız, engelliler olarak ciddi anlamda bir dışlanmışlıktır. Bunun önüne geçebilmek için mücadele ediyoruz. Bizi idare edenler yeterli bilinci gösteremiyorlar. Bizim istediğimiz ayrımcılık değildir, insan haklarıdır” ifadelerini kullandı.

Doğru: Her konuda denetimsizlik var

Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Başkanı Bahire Coşkuner Doğru da ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Sağlık Dernekleri Platformu olarak mücadelelerinin devam ettiğini vurguladı. Doğru, “Sami Özuslu basında da bizim sesimiz olmuştu. Yazılarında ve yayınlarında her zaman yanımızda oldu, bunları unutmadık. En temel insan haklarını korumak devletin görevidir. Ayrım gözetmeksizin yapılması gerekir. Her insan bir bireydir ve insan haklarından yararlanmalıdır. En basit işitme cihazları 30 bin TL civarındadır. Ülkede her konuda denetimsizlik vardır” ifadelerini kullandı.

Dağtaş: Umarım meclisteki sesimiz artar

Evrensel Hasta Hakları Derneği Proje Çalışanı Beren Dağtaş da ziyarette yaptığı konuşmada, Sami Özuslu’nun her zaman derneğin yaptığı faaliyetleri desteklediğine dikkat çekti. “Umarım seçimden sonra meclisteki sesimiz artar” diyen Dağtaş, sağlığın en temel insan hakkı olduğunu söylemeye gerek bile olmadığını kaydetti. Dağtaş, “Herkes sandığa giderken kısa vadeli çözümleri değil, uzun vadede toplumsal dönüşümü dikkate almalıdır” ifadelerini kullandı.

Besim: Burası bizim yuvamız

CTP Milletvekili Filiz Besim de ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, söz konusu platforma üye dernek ve vakıflarla yıllardır işbirliği yaptıklarını vurguladı ve “Burası bizim yuvamız” ifadelerini kullandı. Besim, “Yıllardır hep birlikte mücadele ettik. Bu ülkede Sağlık Dernekleri Platformu yıllardır mücadele veriyor. Herkese yürekten teşekkür ederim. Yapılan işler çok anlamlı” dedi.”