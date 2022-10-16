CTP Milletvekili Candan, Berlin’de düzenlenen PES Kongresi’ne katıldı

Berlin'de 14-15 Ekim tarihlerinde yapılan Avrupa Sosyalistleri Partisi’nin (PES) Kongresi'nde Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) Güzelyurt Milletvekili ve AKPA Üyesi Armağan Candan temsil etti.
Armağan Candan, buradaki temasları sırasında CTP’nin Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki toplumlu, toplumların siyasi eşitliğine dayalı federasyonu kararlı bir biçimde savunmaya devam ettiğini vurguladı.
30 yıl önce kurulan Avrupa Sosyalist Partisi PES, Avrupa coğrafyasındaki 57 sosyalist, sosyal demokrat ve işçi partisini bir araya getiren çatı parti olarak faaliyetlerini sürdürüyor.