CTP'nin adayları Parti Meclisi'nde onaylandı... İşte tam liste

CTP'nin adayları Parti Meclisi'nde onaylandı... İşte tam liste
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, bugün yaptığı değerlendirme toplantısı sonucu, 23 Ocak Erken Genel Seçimleri için aday adaylarını onayladı. CTP üyeleri, 11 Aralık 2021 Cumartesi günü adayları ve aday sıralarını belirlemek üzere sandık başına gidecek. Kontenjan adayları ise ilerleyen günlerde açıklanacak.


CTP 23 OCAK 2021 ERKEN GENEL SEÇİMLERİ ADAY ADAYLARI ŞU ŞEKİLDE:

Lefkoşa
1 Ahmet Muratoğlu
2 Ayşe Alioğlu
3 Cenk Paşa
4 Derviş Bladanlı
5 Doğuş Derya
6 Filiz Besim
7 Haffe Işısal
8 Hasan Hüda Ecer
9 Hülya Batunlu
10 Mehmetali Güröz
11 Muhittin Tolga Özsağlam
12 Ödül Muhtaroğlu
13 Sıla Usar İncirli
14 Tekin Söylemez
15 Ürün Solyalı
16 Yaşar Aracı

Mağusa
1 Asım Akansoy
2 Behçet Öznacar
3 Ceyhun Ümiter
4 Cihan Tunceli
5 Derviş Karaca
6 Erkan Tekeli
7 Erkut Şahali
8 Gaye Astan Çoban
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9 Hamit Caner
10 Şifa Çolakoğlu
11 Teberrüken Uluçay


Girne
1 Alpay Çelebi
2 Fazilet Özdenefe
3 Fikri Toros
4 Mahmut Kanber
7 Mustafa İlgen
5 Niyal Öztürk
6 Ongun Talat
8 Özge Tahiroğlu
9 Pembe Ardıç
10 Salih Sarpten

İskele
1 Ahmet Cenk Musaoğlulları
2 Biray Hamzaoğulları
3 Fide Kürşat
4 Fikret Civisilli
5 Hüseyin Mülazim
6 Suphi Coşkun
7 Yalçın Kömürcügil

Güzelyurt
1 Armağan Candan
2 Aslı Murat

Lefke
1 Salahi Şahiner
2 Tuncer Sarıyer
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