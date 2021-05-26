CTP: "Pandemiden kâr elde edilmesine hayır"

Cumhuriyetçi Türk Partisi, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümetini keyfi ve duyarsız davranışlar sergilemekle eleştirdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Covid-19 aşı patentlerinin kaldırılması konusundaki tartışmalar uluslararası alanda yoğunlaşırken, CTP’nin de destek verdiği Avrupa Parlamentosu'ndaki Sol güçler, bu konuyu öne çıkarmak için aylardır “Right2Cure” (tedavi olma hakkı) kampanyasını sürdürmektedir. Bununla ilgili de, “Pandemiden kar elde edilmesine hayır” sloganı oluşturulmuş ve ilgili tüm bilgilerin yer aldığı bir web sitesi hazırlanmıştır; www.noprofitonpandemic.eu.

Büyük ilaç üreticileri, çıkarlarına ters düştüğü için aşı patentlerinin kaldırılmasını istemedikleri ve geciktirmekte oldukları bir gerçektir. Bu durum karşısında, aşı patentlerinin kaldırılması konusunun derhal Avrupa Parlamentosu'na sevk edilebilmesi ve görüşülebilmesi için, Right2Cure kampanyası Avrupa vatandaşlarından 1 milyon imza toplamayı hedeflemektedir. Aşı patentlerinin kaldırılması dünya çapında çeşitli şirketlerin daha fazla aşı üretmesine yol açacak, bu da pandemiye karşı daha etkili bir mücadeleye yardımcı olacaktır.

Kıbrıs özelinde hedeflenen imza toplam 4,230 olarak belirlenmiştir. Bu amaçla, Cumhuriyetçi Türk Partisi “Right2Cure” kampanyasını Kuzey’de tanıtmak ve desteklemekten mutluluk duymaktadır.

Bu kapsamda partililerimize ve duyarlı tüm vatandaşlarımıza yukarıda verilen linkten imza kampanyasına katılmalarını önemle rica ederken bunun bir insanlık görevi olduğunun altını çizeriz."