CTP Parti Meclisi bu akşam toplanıyor

Yeni bir hükümet arayışı için çalışmalar devam ediyor… Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’a hükümeti kurma görevi vermesinin ardından CTP Parti Meclisi ise bu akşam toplanıyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet kurma çalışmalarına, Parti Meclisi’nden alınacak yetkinin ardından başlayacak. Erhürman, hükümet kurmak için siyasi partilerle yapacağı görüşmelerin muhtemelen salı günü yapılacağını ifade ederek, programın daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.