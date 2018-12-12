CTP, PES Kongresi'ne katıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Avrupa çapında 40’tan fazla ülkeden partinin çatı partisi olan Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES)’in Kongresine katıldı.



7-8 Aralık tarihlerinde Portekiz’in başkenti Lizbon’da gerçekleştirilen PES Kongresi’nde, CTP’yi MYK üyesi Milletvekilleri Armağan Candan ve Fazilet Özdenefe temsil etti.



Konferansın ilk gününde gerçekleştirilen seçimde PES Başkanlığı’na yeniden Sergei Stanishev getirilirken, 2019 Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde PES’in Avrupa Komisyonu için ortak aday olarak belirlediği Hollanda Eski Dışişleri Bakanı Frans Timmermans’ın ismi ilan edildi.



8 KARAR ÖNERGESİ OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ



CTP’den verilen bilgiye göre, Kongrenin ikinci gününde Portekiz Başbakanı Antonio Costa, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Malta Başbakanı Joseph Muscat ve İngiliz İşçi Partisi Başkanı Jeremy Corbyn konuşma gerçekleştirdi.



Kongrede sosyal yönü, demokrasisi, ekonomisi gelişmiş, gençlerin ve kadınların desteklendiği bir Avrupa, sağlıklı bir çevre ve gıda ile yeşil büyüme, adil ve ilerici bir iltica ve göç politikası ile sürdürülebilir, adil, barışçıl ve daha refah bir dünya hedefleyen sekiz karar önergesi oybirliği ile kabul edildi. Kongrede alınan bu kararlarla 2019 Avrupa Parlamentosu seçimleri için PES’in manifestosunun temel ilkeleri de belirlenmiş oldu.



KIBRIS SORUNU HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ



CTP heyeti, Kongre sırasında, başta Portekiz Başbakanı Antonio Costa ve PES Başkanı Sergei Stanishev olmak üzere bir çok görüşme gerçekleştirdi.



Heyet muhataplarına Kıbrıs sorununa ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi verdi.



Fazilet Özdenefe ayrıca 6 Aralık tarihinde düzenlenen PES Kadın Konferansı’nda CTP Kadın Örgütü’nü temsil etti.