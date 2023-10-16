CTP tarafından “1. Ekoloji Buluşması” etkinliği düzenlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Çevre Komitesi ve CTP Ekoloji Çalışma Grubu, “1. Ekoloji Buluşması” etkinliği düzenledi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre geçtiğimiz akşam Naci Talat Vakfı’nda yer alan etkinliğe milletvekilleri, Gençlik Örgütü ve Kadın Örgütü üyeleri katıldı.

1. Ekoloji Buluşması’nda Çevre Mühendisleri Odası eski Başkanı Nilden Bektaş Erhürman ile CTP Gençlik Örgütü Emek ve Çevre Sekreteri İlsu Hanife Çetinkayalı konuşma yaparken, Biyolog Hatice Benan ve Biyolog Hasan Sarpten de interaktif sunumlar yapıldı.

Etkinlikte sunum ve konuşmaların ardından soru cevap kısmına geçildi, görüşler aktarıldı.

-Çetinkayalı: Çevre sorunları sınır tanımıyor

1. Ekoloji Buluşması’nın açılış konuşmasını yapan CTP Gençlik Örgütü Emek ve Çevre Sekreteri İlsu Hanife Çetinkayalı, ‘doğa bölünmez’ ilkesinden yola çıkarak çevre sorunlarının adada ve dünyada bir bütünü oluşturduğunu ve sınır tanımadığını, buradan da kendilerini barışa götüren bir yol olduğunu ifade etti.

Ekoloji sohbetleri ile çevre üzerindeki farkındalığı arttırmayı amaçladıklarını kaydeden Çetinkayalı, “Çünkü biliyoruz ki çevre bilincini yaymak ve farkındalık yaratmak böylece sürdürülebilirliği oluşturmak her birimizin kişisel sorumluluğundadır” dedi. Çetinkayalı, ekoloji sohbetleri ve ekoloji buluşmaları serisinin kıyısal alan ve denizler, sulak alanlar ve önemi, atık sorunu ve gelecek, plansızlık ve çarpık yapılaşma, su hakkı ve kuraklık, Kıbrıs’ta ağaç ve orman gibi başlıklar ile devam edeceğini vurguladı.

-Erhürman: Doğa tahribatı ciddi boyutlara ulaştı

Çevre Mühendisleri Odası eski Başkanı Nilden Bektaş Erhürman da, ülkede katı atıkların çevre kirliliği yarattığını ama aynı zamanda yapılaşmadan dolayı doğa tahribatının arttığını vurguladı. Erhürman, daha fazla duyarlı ve bilinçli olmak gerektiğini söyleyerek, farkındalığın artması gerektiğini işaret etti.