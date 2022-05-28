CTP: " Tatar, saygı sınırlarını da siyasi etik değerleri de aşmıştır "

Cumhuriyetçi Türk Partisi bugün Tufan Erhürman ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasında yaşanan gerginliğin ardından açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın bugün gerçekleştirilen 36’ncı Olağan Mali Genel Kurulu’na katılan Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, saldırılarına bir yenisini daha eklemiştir. Genel başkanımız Tufan Erhürman’ın konuşmasını saygısızca kesen Tatar, edep sınırlarını aşarak genel başkanımızı susturmaya çalışmıştır. Gerginlik yaratmaya çalışsa da genel başkanımız buna fırsat vermemiştir. Genel başkanımız, her zamanki üslubuyla sözlerini tamamlayarak kürsüden ayrılmayı tercih etmiştir.

Başarısızlığını ve iş bilmezliğini örtmek için çabaladıkça daha da batan Tatar, oturduğu makamın ağırlığının farkında değildir. Söz konusu durumun çaresizliği içinde olan Tatar, ne yapacağını bilememektedir. Tatar, saygı sınırlarını da siyasi etik değerleri de aşmış bulunmaktadır. Kıbrıs Türk halkını temsil etmeyen Tatar’ı şiddetle protesto eder ve derhal istifaya davet ederiz. "