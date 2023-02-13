CTP: “Ülkemizde böyle yıkıcı bir doğal afet yaşanmaması için üzerimize düşeni yapacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), ülkede böyle yıkıcı bir doğal afet yaşanmaması için üzerine düşeni yapacağını belirtti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin Güney ve Güney Doğu Anadolu illerini etkileyen deprem nedeniyle yaşanılan kayıpların ülkeyi derin bir üzüntüye boğduğu ifade edildi.

Depremin ardından yaşanan yıkım nedeniyle enkaz altında kalan depremzedelerin aranıp bulunması, kimliklerinin belirlenmesi ve ailelerine teslim edilmesi çalışmalarında, Kıbrıslı Türk grupların da insanüstü bir gayretle çalıştığı vurgulanan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına katılan yurttaşların bu önemli insani görevi en iyi şekilde yerine getirdiği kaydedildi.

-“Böylesine büyük acıların bir daha yaşanmamasını dileriz”

Açıklamada, bu zor koşullar altında görevlerini layıkıyla yerine getiren başta Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personelleri olmak üzere tüm kamu görevlileri, sağlık çalışanları, gönüllü ekipler, medya mensupları ve sayıları 200’ün üzerinde yurttaşa sağladıkları katkılar için teşekkür edildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Gerek Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol kafilesinin arama kurtarma çalışmalarında gerekse diğer illerdeki arama kurtarma çalışmalarında yer alan tüm yurttaşlarımıza ve kamu görevlilerine yürekten teşekkür eder, böylesine büyük acıların bir daha yaşanmamasını dileriz.”

CTP açıklamasında, bu boyuttaki doğal afetlerin sonuçları itibariyle bu şekilde yaşanmaması amacıyla üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmek için büyük bir gayretle çalışılacağı kaydedildi.