CTP Uluçay için Gazimağusa’da yürüyüş düzenledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay’a destek için Gazimağusa’da yürüyüş düzenledi.

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, yürüyüşe CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda partili ve yurttaş da katıldı.

Uluçay, yürüyüş esnasında yaptığı konuşmalarda, seçilmesi halinde herkesin hak ettiği hizmeti vermek için çalışacağını söyledi.

Uluçay, "Bizimle beraber yürüyen, yolda durup selam veren, balkonlardan el sallayan, oturduğu kafeden kalkıp aramıza katılan herkesin gözlerinde yeni bir Mağusa gördük. Çok yakında şehrimizle yeniden, hep beraber gurur duyacağız” ifadelerini kullandı.