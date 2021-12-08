CTP üyeleri sandık başına gidiyor

CTP üyeleri sandık başına gidiyor
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 23 Ocak 2022 erken Genel Seçimleri Milletvekili adaylarını, 11 Aralık Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapacağı ‘Aday Belirleme ve Sıralama Kurultayı’ ile netleştirecek. 
CTP üyeleri 11 Aralık Cumartesi sabah saat 09.30’dan akşam saat 20.00’ye kadar oy kullanabilecek. 
CTP kontenjan adaylarını ise ilerleyen günlerde açıklayacak. 

CTP’nin 23 Ocak erken Genel Seçimleri aday adayları şu şekilde: 

Lefkoşa 
1 Ahmet Muratoğlu
2 Ayşe Alioğlu
3 Cenk Paşa
4 Derviş Bladanlı 
5 Doğuş Derya  
6 Filiz Besim 
7 Haffe Işısal 
8 Hasan Hüda Ecer
9 Hülya Batunlu
10 Mehmetali Güröz 
11 Muhittin Tolga Özsağlam 
12 Ödül Muhtaroğlu
13 Sıla Usar İncirli 
14 Tekin Söylemez
15 Ürün Solyalı 
16 Yaşar Aracı 

Mağusa 
1 Asım Akansoy
2 Behçet Öznacar 
3 Ceyhun Ümiter 
4 Cihan Tunceli 
5 Derviş Karaca
6 Erkan Tekeli

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7 Erkut Şahali 
8 Gaye Astan Çoban 
9 Hamit Caner
10 Şifa Çolakoğlu
11 Teberrüken Uluçay

Girne 
1 Alpay Çelebi
2 Fazilet Özdenefe
3 Fikri Toros 
4 Mahmut Kanber
7 Mustafa İlgen
5 Niyal Öztürk 
6 Ongun Talat
8 Özge Tahiroğlu
9 Pembe Ardıç 
10 Salih Sarpten 

İskele 
1 Ahmet Cenk Musaoğlulları
2 Biray Hamzaoğulları 
3 Fide Kürşat 
4 Fikret Civisilli
5 Hüseyin Mülazim 
6 Suphi Coşkun
7 Yalçın Kömürcügil

Güzelyurt  
1 Armağan Candan
2 Aslı Murat

Lefke 
1 Salahi Şahiner 
2 Tuncay Sarıyer

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