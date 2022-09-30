CTP Zümrütköy Ocak Kongresi yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi Zümrütköy Ocak Kongresi yapıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre açılış, genel görüşme, ocak yönetiminin seçilmesi, dilek ve temenniler gündemiyle toplanan Kongrede görev dağılımı da yapıldı.

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, ilçe yöneticileri ve CTP'nin Güzelyurt Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Osman Bican kongrede hazır bulundu.

-Gulamkadir: “Güzelyurt yeniden kalkınacak, ekibimize güveniyoruz”

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, kongrede yaptığı konuşmada, Güzelyurt açısından “büyük önem” taşıyan Zümrütköy’e gereken değerin yıllardır verilmediğine işaret ederek, Güzelyurt’ta örgütlenmeye ve yeniden yapılanmaya devam edeceklerini ve aralık ayında yapılması öngörülen seçimlerde, yeni proje ve vizyonla Güzelyurt’ta göreve talip olduklarını söyledi.

Güzelyurt’a bağlı köylere ayrı önem verilmesi gerektiğini belirten Gulamkadir, Güzelyurt’u yeniden kalkındırmak için ellerinden geleni yapacaklarını, partinin belediye başkan adayı Osman Bican ve ekibine güvendiklerini söyledi.

-Bican: “Bölgeye ortak hizmet binası yapılmalı”

Osman Bican, yaptığı konuşmada, Zümrütköy’de gençliğe daha çok yaşam alanı sunulabileceğini ve bunun için çalışacaklarını söyledi.

Bican, Güzelyurt’un her köşesinin kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, Zümrütköy’deki birtakım sorunlar olduğunu söyledi.

Gençliğe yaşam alanı yaratılması gerektiğini ifade eden Bican, bölgeden genç nüfusun göç etmeye devam ettiğini, gençlerin bölgeden göç etmesinin, özelde Zümrütköy’ün genelde ise Güzelyurt’un “temel sorunu” olduğunu belirterek, bunu engellemek için doğru vizyona ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bican, Zümrütköy’de hayvancılıkla uğraşan birçok kişinin olduğunu belirterek, bölgede yeni bir ağıllar projesinin önemine işaret etti. Bölge köylerine ortak belediye şube binasının yapılması gerektiği görüşünü ortaya koyan Bican, “İnsanların her işini halletmek için Güzelyurt’a gitmek zorunda bırakıldığını” söyledi.

Bölgenin alt yapısında da “birçok sorun” bulunduğunu ifade eden Bican, “Yıllardır çözüm bekleyen kanalizasyon sorunun olduğunu” kaydetti. Belediyenin muhtarlarla “daha çok istişare” içinde olması gerektiğine dikkat çeken Bican, “Belediye, Zümrütköy Muhtarlığı ile daha çok istişare içerisinde olmalı, köye yeni projeler kazandırmalı” dedi.

CTP Zümrütköy Ocak Örgütü yönetimi şu isimlerden oluştu: “

Ocak Başkanı: İnanç Kanipek, Sekreter: Çağkan Garanti, Sayman: Ahmet Bayram, Faal Üyeler: Emir Çayan, Mehmet Özbaflı ve Hakan Oruz, Gençlik Örgütü Temsilcisi: Hasan Çuvalcıoğlu.”