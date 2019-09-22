CTP’de büyük kurultaya doğru...İşte Parti meclisi adayları

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 6 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 27’inci Olağan Kurultay hazırlıklarını sürdürüyor. “Yarına yürüyoruz - Gülümse” konsepti ile hazırlanılan kurultaya yönelik aday tanıtımları yarın başlıyor. Genel Başkan, Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçiminin gerçekleştirileceği Kurultay’da aday olanların tanıtım etkinliklerinin ilki yarın (23 Eylül Pazartesi) saat 19.30’da Lefke Belediyesi AKM salonunda gerçekleştirilecek. 24 Eylül Salı saat 19.30’da İskele Belediye Gazinosu’nda, 25 Eylül Çarşamba saat 19.30’da Güzelyurt Hasan Bayram’ın Yeri’nde, 26 Eylül Perşembe saat 19.30’da Girne Dome Otel’de, 30 Eylül Pazartesi saat 19.30’da Mağusa Kültür ve Kongre Merkezi’nde, son olarak 1 Ekim Salı saat 19.30’da Lefkoşa YDÜ Kütüphane salonunda gerçekleştirilecek aday tanıtım etkinliklerinin ardından 6 Ekim Pazar saat 09.30’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda büyük kurultay toplanacak.

YÜZDE KIRK CİNSİYET KOTASI UYGULANACAK

Genel Başkanlığa tek aday Tufan Erhürman olurken 126 kişi Parti Meclisi üyeliğine başvuru yaptı. 75 kişilik Parti Meclisi yapılan seçimin ardından belirlenecek. Tüzüğe göre yüzde 40 cinsiyet kotası uygulanacak. Oylama elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve sonuçlar oy verme işleminin bitişinin ardından kısa süre içinde açıklanacak. Üyelik görevlerini yerine getirenler oy kullanabilecek.

Parti Meclisi üyeliğine aday olanlar şöyle:

1 Abdullah Özbengü

2 Adil Onalt

3 Ahmet Derya

4 Ahmet Gürol Ersun

5 Ahmet Latif

6 Alev Şensoy

7 Ali Alnar

8 Ali Dayıoğlu

9 Ali Karavezirler

10 Ali Seylani

11 Alpay Afşaroğlu

12 Alpay Çelebi

13 Altan Muslu

14 Arif Özkıraç

15 Armağan Candan

16 Asaf Şenol

17 Asım Akansoy

18 Ayşe Dilek Ceylanlı

19 Barış Önel

20 Bengül Gargınsu

21 Berkan Tokar

22 Biray Deliceırmak

23 Birol Karaman

24 Burhan Eraslan

25 Büke Ada

26 Caner Özdevran

27 Cemal Mert

28 Cemal Türkler

29 Cezar Ekinci

30 Çağdaş Aydaş

31 Çağkan Kabataş

32 Çiçek Göçkün

33 Çimen Varer

34 Derviş Aygın

35 Derviş Günel Yücener

36 Doğan Şahali

37 Doğuş Derya

38 Ekrem Güneş

39 Emel Kişi

40 Emel Ulaş

41 Emine Kandaz

42 Enver Gürkan Tekiner

43 Eray Erdenay

44 Erdoğan Sorakın

45 Erkan Eminağa

46 Fatma Miralay

47 Fatma Sargon

48 Fatma Şençağ

49 Fatoş Erozan

50 Fazilet Özdenefe

51 Feriha Tel

52 Feysan Türkay Fotalı

53 Fırat Borak

54 Fide Kürşat

55 Fikri Toros

56 Filiz Besim

57 Firuz Doğgün

58 Gökhan Paşa

59 Haffe Işısal

60 Halil Uskuri

61 Hamit Caner

62 Harper Bahadi

63 Hasan Öztaş

64 Hasan Özüorçun

65 Hüda Avşaroğlu

66 Hülya Akbil

67 Hülya Devaşan

68 Hüseyin Aranır

69 Hüseyin Erçal

70 Hüseyin Gürşan

71 Hüseyin Manik

72 Hüseyin Özel

73 İlke Sabit Soyer

74 İpek Akın

75 İrfan Can Gür

76 Kaya Kastanbollu

77 Kutlay Erk

78 Meftüne Hocalı

79 Mehmet Çağlar

80 Mehmet Çakmak

81 Mehmet Kaptan Bensen

82 Mehmetali Güröz

83 Meriç Bahadi

84 Metin Karasalih

85 Muhittin T. Özsağlam

86 Müge Öreç

87 Niyazi Düzgün

88 Ongun Talat

89 Onur Olguner

90 Onursal Akdeniz

91 Orcan Saygılı

92 Osman Bican

93 Osman Uğur Kısaoğlu

94 Ömer Naşit

95 Ömür Alibaba

96 Öykü Akcan

97 Özgür Kaçmaz

98 Ramadan Sacır

99 Reyhan Soyseven

100 Salahi Şahiner

101 Salih Kanal

102 Seda Efendi

103 Selda Şafak

104 Serkan Soyalan

105 Sevilay Küçüksu

106 Sezen Tansel

107 Sıla Usar İncirli

108 Simge Okburan

109 Soydan Bora Borakan

110 Suzan Fotalı

111 Şevki Barutcu

112 Teberrüken Uluçay

113 Turgut Çalıcı

114 Tülay Sönmez

115 Tülin Murat

116 Türkay Fotalı

117 Uğur Özerginli

118 Ulaş Erzen

119 Ülkü Taşseven

120 Ürün Solyalı

121 Veli Garanti

122 Yalçın Kömürcügil

123 Zeki Topcu

124 Zekiye Gece

125 Zeliş Sipahi

126 Zühre Civa

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2019, 12:34