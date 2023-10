CTP’den “Biz varış” yürüyüşü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “Biz Varız” sloganıyla Kuğulu Park’tan Sarayönü’ne yürüdü, yürüyüşe birçok sivil toplum örgütünden, dernekten, sendikadan ve siyasi partiden temsilciler katıldı.



Birçok farklı kesimden önemlli bir kalabalığın katıldığı yürüyüşte CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu perde bu akşam yırtıldı, bundan sonra bu halkı görecekler, farklı fikirlerde olabiliriz ama ortaklaştığımız bir nokta var, biz bu ülkeyi seviyoruz” diye konuştu.



“Bu yolun sonunda bu zihniyet gidecek ve hep birlikte geleceğiz ve bu ülkeyi güzel günler için hep birlikte yöneteceğiz” diyen Tufan Erhürman, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu kadar yoksullaşma ve yoklaşmayı hak etmedik”

“Bu ülkeyi seven, çocuklarımızı seven, bunlar bize reva değildir diyen güzel insanlar, hepiniz hoş geldiniz. Farklı fikirlere sahip olabiliriz, farklı siyasi eğilimlerden gelmiş olabiliriz ama ortaklaştığımız bir nokta var. Biz bu ülkeyi seviyoruz! Çocuklarımızın geleceğiyle ilgili endişe ettiğimiz için burada toplandık. Çocuklarımızın geleceğini çalıyorlar diye toplandık. Filistin’de her gün kaybettiğimiz o küçük çocukların önünde saygıyla eğilmek için de toplandık. Bu dünyada barış değil savaş çığırtkanlığı var. Bütün dünyada da bu güzel adada da insan hakları ve adalet istiyoruz. Var oluş mücadelesinin çok sıkıntılı günleri oldu, yok olma endişesini yaşadık. Bu kadar uzun mücadelelerden sonra 2023 yılında bu kadar yoksullaşmayı ve yoklaşmayı hak etmedik. Çocuklarımızın ‘ben bu ülkeden göç edeceğim’ demesini hak etmedik. Bu zihniyeti reddediyoruz.”

“Vardık, varız, var olacağız”

“Kıbrıs Türk halkı, bunca yıldır var oluş mücadelesini verdikten sonra yok sayılmayı, çocuklarına araba almayı dahi hayal edememe durumunda. Ev kiralamayı aklından geçiremiyor. Kıbrıs Türk halkı bunları hak etmiyor. Şu anki zihniyet, irade gösteremiyor. Beceriksizlik, basiretsizlik aldı başını gidiyor. Biz bunları yaşarken utanmadan sandalye oyunlarıyla, koltuk kapmaca oyunlarıyla vakit geçirmeye devam ediyorlar. Ama yağma yoktur. Bu halk gönlü geniş bir halktır, sabırlı bir halktır. Yavaş atın çiftesi fena olur. O noktaya gelirseniz, öyle bir çifte yiyeceksiniz ki, nereden geldiğini şaşıracaksınız. Kıbrıs Türk halkının tarihinde Sarayönü önemli bir meydandır. Hiç kimse bu halkı bu meydana hapsedemez. Hiç kimse bu halkı, bu zihniyete mahkum edemez. Hiç kimse bu halkı yok etmeye cüret dahi edemez. Vardık, varız, var olacağız.”

“Bu yolun sonunda bu zihniyet gidecek”

“Bu akşam başlıyoruz dedik. Bu bir başlangıç. Uzun süredir süren sessizliğin ardından ortaya çıkan bir başlangıç. Böyle başladı, çocuklarımızın endişelerini yüreğinde taşıyanlar burada toplandı. Çocuklarımızın geleceğine dair yüreğinde o endişeyi taşıyanların daha bir kısmı burada değil. Bu perde bu akşam yırtıldı. Bundan sonrasını görecekler. Bizi yok sayanlar, yok etmeye çalışan bu zihniyet bilecek ki biz varız. Evet, biz yola çıktık ve bu yolu birlikte yürüyeceğiz. Bu yolun sonunda bu zihniyet gidecek ve hep birlikte geleceğiz. Bu ülkeyi güzel günler için hep birlikte yöneteceğiz. Başta bu akşam bizlerle olan tüm konuklara yürekten teşekkür ediyorum. Bu mesele var oluş meselesidir.”