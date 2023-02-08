CTP’den deprem için yardım kampanyası

CTP’den deprem için yardım kampanyası
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Türkiye’nin Güneydoğusunda meydana gelen yıkıcı depremden etkilenen bölgeler için yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

Belediyeler ve CTP Gençlik Örgütü’nün başlattığı kampanyaya ek olarak partinin 6 ilçe binasında yardım toplanıyor.

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CTP’den yapılan açıklamada, kampanyaya destek çağrısında bulunuldu.

İlçe binalarında toplanan yardımların en kısa sürede Türkiye’de depremden zarar gören bölgelere iletileceği belirtilirken talep listesi şu şekilde paylaşıldı:

“Palto-Mont, yağmurluk, bot-çizme, kazak, pantolon, atkı, bere, eldiven, çorap, iç çamaşırı, çadır, yatak, döşek (Çadır için), battaniye, uyku tulumu, soba, ısıtıcı, tüp, termos, el feneri, powerbank, jeneratör, dayanıklı gıda (konserve), çocuk maması, temizlik ve hijyen malzemesi, kadın pedi, el dezenfektanı, ıslak mendil-tuvalet kağıdı, cici bebe, biberon-emzik, bebek giysisi, çocuk bezi, süt ve şişe su.”

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