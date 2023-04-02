CTP’den dün imzalanan KKTC-TC 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolüne ilişkin açıklama...

Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), dün imzalanan KKTC-TC 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolüne ilişkin açıklama yaparak, uzunca bir dönemden beridir imzalanan “protokollerin bir tekrarı” niteliğinde olduğunu ifade ettiği bu iş birliği Anlaşması’nın, “bir kez daha, bu anlaşmaların Kıbrıslı Türklerin ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmadığını gösterdiğini” söyledi.

CTP, imzalanan anlaşmada “toplumun yararına olmayacak unsurların hayat bulmaması için gerek Meclis’te gerekse sokakta mücadele edeceklerini” de belirtti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, “TC– KKTC 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, bir kez daha Meclis’te temsil edilen hiçbir siyasi partinin bilgisine getirilmemiş, toplumdan gizlenmiş ve yalnızca imza aşamasında kamuoyuna açıklananlardan ibaret bir şekilde duyurulmuştur” denildi.

-“Bu anlaşmalar Kıbrıslı Türklerin ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmamaktadır ve uygulanamamaktadır”

Açıklamada, devamla şu ifadelere yer verildi:

“Uzunca bir dönemden beridir imzalanan ‘protokollerin’ bir tekrarı niteliğinde olan iş birliği anlaşması bir kez daha göstermiştir ki; bu anlaşmalar Kıbrıslı Türklerin ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmamaktadır ve uygulanamamaktadır. Yeni Girne Hastanesi’nin ve beş yüz yataklı olacağı söylenen Lefkoşa Hastanesi’nin sürekli olarak kendini tekrar eder bir biçimde imzalanan anlaşmalarda yer alması bunun en açık göstergesidir.

Okullar başta olmak üzere birçok kamu binasının depreme hazırlıklı hale getirilmesi gereken bir dönemde, toplumumuzun talebi olmayan ilahiyat koleji gibi, polis teşkilatına hediye edilen araç ve silahlar ülkemizdeki demokratik iklimi zedelemektedir.

Öte yandan imzalanan anlaşmalar çerçevesinde KKTC maliyesine sağlanması planlanan mali katkıların gerçekleşmemesi kamu maliyesinin öngörülebilirliğini azaltmakta, ekonomiye yarar sağlayacağı yerde ekonomik ve sosyal düzenimize ciddi zararlar vermektedir.”

- “Yeni ilahiyat koleji projesi, Kıbrıslı Türklere yönelik yeni bir dayatmanın ürünüdür”

Açıklamada, “CTP geçmişten bugüne Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde durma hedefinin yalnızca ekonomik bir hedef değil, aynı zamanda toplumsal iradenin tesis edilmesi bakımından da önemli bir hedef olduğunu söyleyegelmiştir. TC-KKTC 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması CTP’nin bu görüşünün ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır” denildi.

“Yukarıda belirtmiş olduğumuz hususlar yanında, hiçbir toplumsal ihtiyaca dayanmayan, sosyal karşılığı olmayan yeni ilahiyat koleji projesi Kıbrıslı Türklere yönelik yeni bir dayatmanın ürünüdür” denilen açıklamada, devamla şunlar kaydedildi:

“Toplumsal ihtiyaçların analiz edilerek bu ihtiyaçları karşılayacak insanların yetiştirilmesinin en önemli yolu eğitimdir. Eğitim sistemi içerisinde geçmişte açılan gediklere bir yenisinin eklenmesi anlamına gelen bu proje Kıbrıs Türk halkının benimsediği çağdaş ve demokratik eğitim hedefiyle çelişmektedir. CTP, toplum mühendisliği çerçevesinde dayatılan bu projenin hayata geçmemesi ve eğitim sisteminin çağdaş ve demokratik değerlerle sürdürülmesi için çalışmaya kararlılıkla devam edecektir.”

Açıklamada, CTP’nin ilerleyen günlerde, basın toplantısında açıklananlar dışında imzalanan anlaşmanın içeriğiyle ilgili kamuoyunu bilgilendireceği ve toplumun yararına olmayacak unsurların hayat bulmaması için gerek Meclis’te gerekse sokakta mücadele etmeye devam edeceği de kaydedildi.