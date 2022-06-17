CTP’den KTÖS’e ziyaret

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “En geniş toplum kesimleriyle iş birliği ve dayanışma içerisinde yaşanılan ekonomik ve demokratik yoksullaşmaya karşı dur diyecek girişimleri başlatacaklarını ve ülke insanına ‘umudun var olduğunu’ anlatacaklarını” kaydetti.

CTP, “Kıbrıs Türk halkının demokratik ve ekonomik yoksullaşma döneminden geçmesi nedeniyle” başlattığı ziyaretler kapsamında, bugün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.

CTP Genel Başkanı Erhürman, KTÖS Başkanı Mustafa Baybora ve Genel Sekreteri Burak Maviş ile görüştü.

Ziyarette CTP Genel Başkanı Erhürman’a, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, bazı milletvekilleri ve parti yetkilileri de eşlik etti.

- Erhürman: “Yaşananlar Kıbrıs Türk halkının kabul edebileceği şeyler değildir”

CTP Genel Başkanı Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada, ekonomik ve demokratik yoksullaşmanın doruğa çıktığı bir dönemden geçildiği ve bundan dolayı büyük bir motivasyon ve umut yitimi yaşandığı kanaatinde olduklarını belirterek, Kıbrıs Türk toplumunun önünün kapalı olmadığını söyledi.

Sendika, örgüt ve kuruluşlara bir dizi ziyaretler yapmayı planladıklarını kaydeden Erhürman, bu kapsamda, bugün ülkenin köprü kurumlarından biri olan KTÖS’e ziyarette bulunduklarını ifade ederek, yeni dönemde görev alanlara başarılar diledi.

Erhürman, “müdahalelerin art arda yaşandığı bu dönemde, hükümetin Meclis’e getirdiği tasarıların ilkinin düşünceyi açıklama özgürlüğünü kısıtlama” yönünde olduğunu öne sürerek, bu yasa tasarısına gösterilen tepkilere işaret etti ve “Bu, Kıbrıs Türk halkının kabul edebileceği bir şey değildir” dedi.

“Ek bütçe en az 3 milyar TL eksik gösterilmiştir”

Ekonomik anlamda atılan adımlara da değinen Erhürman, “ek bütçenin en az 3 milyar TL eksik gösterildiğini, bunun, başta belediyeler olmak üzere, alt kesimlere verilmesi gereken desteğin verilmemesi için yapıldığını, topluma ‘yoksulluk kaderimizdir’ mesajının verilmeye çalışıldığını” ileri sürdü.

Erhürman, bu zor dönemde bile, ülkenin kendi kaynaklarının ayda en az 1 milyar TL mahalli gelir yarattığına dikkat çekerek, bunun yanında güven yaratıcı önlemler gibi adımların müzakere edilip gerçekleştirilmesiyle, ülkenin kalkınmasının önünü açabilecek olanakların olduğunu söyledi ve bu önlemlerin Kıbrıs sorununun federasyon formülü çerçevesinde çözülmesi yolunda kaldıraç işlevi görebileceğini kaydetti.

Bunların yanında, yeni kapıların açılması, CTP’nin ortaya koyduğu Euro'ya endeksleme politikası, ciddi bir çalışmayla tam gün eğitime geçiş gibi adımların değerlendirilmesinin önemine değinen Erhürman, hükümetin bu sorunların gailesinde olmadığını savundu.

Erhürman, “Bu dönemde hem toplumu hem de toplumun üretimini korumamız gerekiyor. O nedenle dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Hem karşı durmamız gereken şeylere birlikte karşı durmamız, hem de umudu halka birlikte anlatmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

- Maviş: “Ortak mücadelenin olumlu sonuçlarını daha önce yaşadık. Bu dönemde de bu mücadeleyi birlikte vermemiz kaçınılmaz olmuştur”

KTÖS Genel Sekreteri Maviş de, toplumsal sorumluluk misyonu yüklenerek başlatmış olduğu ziyaretlerden dolayı CTP’yi kutlayarak, yaşanan sıkıntılar karşısında tüm tarafların ortak noktada buluşup, eylem birlikteliğiyle hareket edip, toplumun önünü açmakla yükümlü olduğunu kaydetti.

Maviş, CTP ve KTÖS’ün kuruluşlarından beri birçok kere beraber mücadele verdiğini ve bundan olumlu sonuçlar aldıklarını belirterek, bu dönemde de beraber mücadele vermenin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’ne karşı bir takım eleştirilerde bulunan Maviş, protokol içeriğinin toplumun yeniden tasarlanması yönünde olduğunu savundu ve özellikle eğitimle ilişkin maddelere dikkat çekerek, Öğretmen Akademisi’nin misyonunun ortadan kaldırılmaya ve öğretmenin niteliklerinin değiştirilmeye çalışıldığını öne sürdü.

- “KTÖS toplumu karanlığa terk etmeyecek, mücadeleyi, ortaklaştığı bütün örgütlerle verecek”

Maviş, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’ye ilişkin son raporunda, Kıbrıs Türk toplumu için önemli ifadeler yer aldığını söyleyerek, burada hem Türkiye’ye buradaki sorumluluklarını ve Kıbrıs Türk toplumunun statüsünün hatırlatıldığını, hem de Kıbrıs Rum tarafına, Kıbrıs Türkü'nün Avrupa Birliği'ne entegresi konusunda sorumluluklarını yerine getirme tavsiyesinde bulunulduğunu ileri sürdü.

Kıbrıs sorununun çözümü ve güven yaratıcı önlemlerin ülkenin birçok sıkıntısının çözümü olabileceğini dile getiren Maviş, özellikle her iki tarafın öğretmen sendikalarının iş birliği ve öğrencileri bir araya getirdikleri projeler hakkında bilgiler verdi ve her anlamda müzakere edilmesinin, diyalog kurulmasının gerekliliğinin altını çizdi.

Yakın zamanda, Ukrayna’da yaşanan gelişmelerden dolayı daha fazla krizlerin yaşanacağını da söyleyen Maviş, “KTÖS toplumu karanlığa terk etmeyecek, mücadeleyi, ortaklaştığı bütün örgütlerle verecektir” şeklinde konuştu.