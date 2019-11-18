CTP’li vekiller “Ana muhalefet başkanı konuşurken içeride kimse yok” diyerek salonunu terk etti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “salon boş” ve “62. madde tahtında çok fazla söz alındı” gibi tartışmalar oldu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri hükümet mensuplarının salonda olmamasını eleştirdi ve Genel Kurul salonunu terk etti.

Salondan çıkılmadan önce CTP milletvekili Armağan Candan yerinden söz aldı. Candan, Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Kıbrıs konusunda konuşma yaparken Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve kabine üyelerinin salonda olmamasını eleştirdi.

Candan, “Biz Başbakanı da Başbakan Yardımcısını da dinledik. Konuyu tartıştık. Bu kadar önemli bir konuda Ana Muhalefet Başkanı konuşurken salonda olunmaması saygısızlık” dedi ve CTP’li milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti.

O sırada salona giren Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Erhürman’ı dışardan dinlediklerini söyledi.

Genel Kurulda 62. madde tahtında söz almalar da eleştirildi.

AKANSOY

Öte yandan CTP milletvekili Asım Akansoy da 62. madde tahtında söz aldı.

Akansoy, Cuma gününden bu yana, Kıbrıs Türk Petrollerinde yetkili sendika olan, Dev-İş’e bağlı Petrol-İş sendikasının grev uyguladığına işaret etti.

Akansoy, Kıbrıs Türk Petrolleri’nin, 2011 yılında yapılan tartışmalı özelleştirme hamlesi ile yüzde 45 oranında iki şirkete ve yüzde 10 oranında devlete bırakıldığını anımsattı. Asım Akansoy, işveren tarafının yeni çalışan ihtiyacını karşılarken Toplu İş Sözleşme düzenini bozmak istediğini, grevin nedeninin bu olduğunu söyledi.

İşverenin, yeni alınacak çalışanlara hale yürürlükte olan barem skalası ile yapılacak bir Toplu İş Sözleşmesine karşı çıktığını belirten Akansoy, işverenin, yüksek riski olan bu çalışma yerinde, TİS’e bağlı sözleşmeli/kadrolu işçi istihdamı yerine taşeron sistemine yöneldiğini savundu.

Gelinen aşamada sendikanın, yeni bir barem skalası yapılması ile maaşlardan yüzde 20 indirime gidilmesini kabul ettiğini söyleyen Akansoy, işverenin, yeni alınacak olanları “Göç Yasası”na göre ve Toplu İş Sözleşmesi yapmadan alacağını, eski çalışanların ise aynen var olan hakları ile çalışmaya devam edeceklerini sendikaya bildirdiğini belirtti.

Akansoy, şu anda işyerinde ciddi anlamda personel ihtiyacı olduğunu da belirtti.

Kıbrıs Türk Petrollerinin, 95 tane bayisi bulunduğunu belirten Akansoy, bayilerin işverene bu sorunu bir an önce çözmesi gerektiğini söylediğini ancak işverenin “yasaları ihlal ederek karşı hamle yaptığını” kaydetti.

Akansoy, bugün, Kıbrıs Türk Petrollerinin, grevi gerekçe göstererek bayilerine, kendi rakibi olan şirketin petrolünü iddiaya göre günlük 3 milyon TL karşılığında dağıttığını söyledi.

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’nın sorumlu kıldığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının süratle devreye girmesi gerektiğini kaydeden Akansoy, taraflarla aktif bir diyalog içerisine girerek grevin, TİS düzeni ve çalışanların hak ve çıkarları gasp edilmeden sonlandırılması gerektiğini belirtti.

Akansoy, “Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, devletin yüzde 10 altın hissesi olduğu, kendi ortak olduğu bu işyerinde çalışanlara yapılan gayrı yasal muamele karşısında neden gerekli düzeni sağlamak için adım atmıyor” diye sordu.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Konuya müdahale etme şansımız yok. Yüzde 90 hisseye sahip iki özel şirket, yetkili sendikayla görüşebileceğini bize aktardı. Biz de bu durumdan memnuniyet duymuyoruz. Toplu İş Sözleşmesi’nin yerine getirilmesinden ve sıkıntıların çözülmesinden yanayız” dedi.

Amcaoğlu, gerektiği zaman devlet kanadı olarak ne yapabileceklerini konuşacaklarını belirterek, “Konunun takipçisiyiz” dedi.

BİRLEŞTİRİLMİŞ GÜVENLİK KAMU GÖREVLİLERİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI…

Öte yandan, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Birleştirilmiş Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin raporu Genel Kurul’da görüşüldü.

Tasarıya ilişkin raporu Komite Başkanı Jale Refik Rogers okudu. Jale Refik Rogers, tasarıyla ilgili bilgi de verdi.

ROGERS

Rogers, GKK’ya bağlı memurların sıklıkla görev değişikliği yaptığı, bu kişilerin boşluğunun aksamalara neden olduğunu söyledi. GKK’da memur olacak kişilere 5 yıl şartı konacağını belirten Rogers, “Daha erken görevden çekilmek isteyenler tazminat ödeyecek” dedi.

Tasarıda, kazaya uğrayan subayların ve astsubayların tedavi süreçlerinin terfilerini etkilememesi için de düzenlemeler yapıldığını belirten Rogers, “Mağduriyete uğrayanlar görevlerine geri döndüğünde kaldıkları yerden devam edebilecek” şeklinde konuştu.

UBP milletvekili Menteş Gündüz de söz alarak, yasa tasarısı hakkında bilgi verdi. Madde madde oylanan tasarının üçüncü görüşmesi ivediliği olmadığından daha sonra yapılacak.