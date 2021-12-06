Çukurovalılar Dayanışma Derneği Başkanı Sebahattin Kurt oldu

Çukurovalılar Dayanışma Derneği başkanlığına Sebahattin Kurt seçildi.
Dernekten verilen bilgiye göre, dernek lokalinde gerçekleştirilen 1.Olağanüstü Genel Kurulda yapılan seçimd, başkanlığa Sebahattin Kurt, Asbaşkan Yaşar Soykan, Genel Sekreter Özdemir Gül, Genel Sekreter Yardımcısı Tahsin Çalıkuşu, Halkla İlişkiler Sorumlusu Mesut Ünal getirildi.
Kadın Kolları Başkanlığına Teslime Kahvecioğlu, Başkan Yardımcılığına Lale Öcal; Disiplin Kurulu üyeliğine Ercan Kırklar, Sedat Parmak, Mehmet Kaplan: Denetleme Kurulu üyeliğine Halil Gölge, Hamdi Berdan; Eğitim Koordinatörlüğüne Doç.Dr. Hale Alibaba Erden getirildi.