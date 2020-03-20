"Cuma Namazı, kandil ve cemaat namazları kılınmayacak"

Din İşleri Başkanlığı koronavirüs salgınından korunmak amacıyla alınan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince tehdit ortadan kalkıncaya kadar camilerde Cuma Namazı, kandil ve cemaat namazlarının kılınmayacağını bildirdi.

Açıklamada, “Cuma namazı yerine evlerimizde öğle namazını kılalım” çağrısı yapıldı ve şu ifadelere yer verildi:

“Bu zor zamanlarda vakit namazlarımızı ve kandil dualarımızı evlerimizde eda edelim. Tedbirlere uyarak kendimiz, sevdiklerimiz ve diğer insanları korumanın insani, vicdani bir görev olması yanında dini bir gereklilik olduğunu unutmayalım. Evimizde kalalım. Yüce Allah'a ülkemizi, bütün Müslümanları ve insanlığı bu felaketten koruması için dua edelim.”